Santokhi: “Suriname klaar voor duurzame energie-economie met kansen voor iedereen”

President benadrukt lokale betrokkenheid, milieubescherming en transparant bestuur

tijdens SEOGS 2025

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de opening van de Suriname Energy, Oil &

Gas Summit (SEOGS) op dinsdag duidelijk gemaakt dat Suriname zich op een keerpunt bevindt.

Zijn regering heeft volgens hem een stevige basis gelegd voor een duurzame energie-economie,

met veelbelovende vooruitzichten voor zowel buitenlandse investeerders als lokale ondernemers.

“Wat hierin belangrijk is, is dat we met succes een herstelplan hebben uitgevoerd en het IMF-

programma hebben doorlopen,” aldus Santokhi. Hij wees erop dat deze stappen het vertrouwen

in de economie hebben vergroot en Suriname op de internationale kaart hebben gezet.

Kansen voor lokale bedrijven

Een belangrijk speerpunt in de toekomstvisie van de president is het stimuleren van local

content: het actief betrekken van Surinaamse bedrijven en professionals bij de groeiende olie- en

gassector. “Er is veel aandacht besteed aan het creëren van kansen voor lokale bedrijven om te

groeien en partnerschappen aan te gaan met buitenlandse investeerders,” stelde Santokhi. Hij riep

het bedrijfsleven op zich sterker te organiseren, te voldoen aan internationale standaarden en

actief deel te nemen aan aanbestedingen in de sector.

Volgens de president zijn er cruciale gesprekken gevoerd met internationale oliemaatschappijen

die actief zijn in Suriname. Die onderhandelingen moeten ertoe leiden dat de Surinamer centraal

komt te staan. Er wordt gewerkt aan local content-wetgeving, geïnspireerd op internationale best

practices. Buitenlandse bedrijven zullen niet alleen hun kennis delen, maar ook investeren in

training en educatie van Surinaamse vakmensen.

Staatsolie als voortrekker

Staatsolie speelt hierin een sleutelrol. Het staatsbedrijf heeft zich volgens de president duidelijk

gecommitteerd aan de local content-doelstellingen. Er zijn reeds investeringen gedaan in

opleidingen, trainingen en business development-programma’s om lokale participatie structureel

te versterken.

Groene toekomst en evenwichtige groei

President Santokhi benadrukte dat de economische ontwikkeling die de olie-industrie met zich

meebrengt niet ten koste mag gaan van milieu en samenleving. Suriname heeft daarom een groen

strategisch plan aangenomen waarin de bescherming van de bossen een centrale plaats inneemt.

“Onze bossen zijn niet alleen onderdeel van onze culturele identiteit, maar ook cruciaal in de

strijd tegen klimaatverandering,” verklaarde het staatshoofd.

Hij waarschuwde ook voor het risico dat de opbrengsten van de olie-industrie enkel ten goede

komen aan een kleine elite. “We mogen niet toestaan dat slechts enkelen profiteren terwijl de rest

in armoede achterblijft. Onze natuurlijke hulpbronnen behoren toe aan álle Surinamers. Goed

bestuur is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen profiteert.”

Santokhi benadrukte dat de olie-inkomsten gebruikt moeten worden om de economie te

diversifiëren, door te investeren in andere duurzame sectoren zoals landbouw, toerisme en

hernieuwbare energie.

Internationale belangstelling en investeringskansen

De president wees erop dat de buitenlandse interesse in de Surinaamse olie-industrie groot is.

Inmiddels is 50 procent van het offshore concessiegebied van Staatsolie uitgegeven. Vooral Blok

52 biedt veel potentieel. Hier staan binnenkort booractiviteiten gepland, en ook gasexploratie zal

van start gaan. Een technisch team van de multinational Petronas is al actief in Suriname, en de

CEO van het bedrijf zal binnenkort persoonlijk het land bezoeken om de betrokkenheid officieel

te bevestigen.

Oproep aan jongeren en ondernemers

Santokhi richtte zich in zijn toespraak ook tot de Surinaamse samenleving, met een bijzondere

oproep aan jongeren, ondernemers en professionals. “Deze sector is met, voor en door jou

ontwikkeld. Investeerders vragen om stabiliteit, voorspelbaarheid en partnerschap. Ik ben ervan

overtuigd dat Suriname met goed bestuur dit zal waarmaken, ten voordele van ons allemaal.”

De summit is volgens de president niet zomaar een conferentie, maar een krachtig signaal aan de

wereld. “Suriname heeft zijn deuren wijd opengezet voor samenwerking, innovatie en

partnerschap. Uw betrokkenheid is welkom, uw samenwerking is essentieel. We zijn bereid onze

welvaart te delen.”