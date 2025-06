Ontwikkelingen rond DNA-zetels: 49 van de 51 gekozenen aanvaarden verkiezing

Bijna voltallig parlement na verkiezingen op 25 mei

Van de 51 gekozen kandidaten voor De Nationale Assemblée (DNA) hebben inmiddels 49

officieel hun verkiezing aanvaard bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Slechts één gekozen

kandidaat, Subhash Goerdat van de ABOP, heeft schriftelijk kenbaar gemaakt zijn verkiezing

niet te aanvaarden. President Chan Santokhi moet formeel nog aangeven of hij zijn verkiezing

aanvaardt, maar hij kan geen zitting nemen in het parlement zolang hij het presidentschap

bekleedt. De functies van president en vicepresident zijn immers onverenigbaar met het

lidmaatschap van DNA.

Subhash Goerdat bedankt voor DNA-zetel

Goerdat, een medisch specialist (internist-nefroloog) verbonden aan het Academisch Ziekenhuis

Paramaribo (AZP), behaalde 321 stemmen bij de verkiezingen. Ondanks een intensieve

campagne en het feit dat hij op een verkiesbare plaats stond, heeft hij ervoor gekozen om niet toe

te treden tot het parlement. De eerstvolgende op de kandidatenlijst van de ABOP is huidig

minister David Abiamofo, die met 988 stemmen een aanzienlijk hogere score behaalde.

Wettelijke termijn van veertien dagen

Volgens artikel 135 lid 2 van de Kiesregeling ontvangt elke verkozene onverwijld een afschrift

van het proces-verbaal van zijn verkiezing, wat als geloofsbrief geldt. In artikel 136 lid 1 wordt

bepaald dat de gekozene binnen veertien dagen na dagtekening van het ontvangstbewijs

schriftelijk aan het CHS moet meedelen of hij zijn verkiezing aanvaardt. Indien dit niet tijdig

gebeurt, wordt aangenomen dat de kandidaat zijn verkiezing niet aanvaardt.

Brunswijk aanvaardt verkiezing, maar dilemma blijft

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft zijn verkiezing aanvaard. Indien hij zitting neemt in DNA,

zal hij zijn functie als vicepresident moeten neerleggen. Brunswijk heeft echter zijn volledige

steun toegezegd aan presidentskandidaat Jennifer Geerlings-Simons (NDP) en

vicepresidentskandidaat Gregory Rusland (NPS), beiden voorgedragen door de zes

coalitiepartijen. Voor hun verkiezing is een tweederdemeerderheid in het parlement nodig,

waarvoor ook de stem van Brunswijk van belang kan zijn.

Indien deze meerderheid niet wordt bereikt in twee stemrondes, zal de verkiezing plaatsvinden in

de Verenigde Volksvergadering (VVV), waar een gewone meerderheid volstaat.

Correctie in Coronie: DR-zetel gaat van VHP naar NPS

Bij een hertelling in het district Coronie is een fout ontdekt in de toewijzing van een zetel op

districtsraadsniveau. Aanvankelijk werd een zetel ten onrechte toegekend aan de VHP, terwijl

deze toebehoort aan de NPS. De NDP heeft in Coronie vier DR-zetels, en de NPS komt nu op

drie. Ondervoorzitter van het CHS, Wendy Jap-A-Joe, bevestigde de vergissing. Het

verkiezingsorgaan heeft de fout erkend en deze is inmiddels middels proces-verbaal goedgekeurd

tijdens een openbare vergadering.