Taboe rond sikkelcelziekte in Suriname: uitdagingen en oplossingen

Nicole Oldenstam, hematoloog en co-auteur van het boek Conquering the Storm Inside, gaf in

het televisieprogramma In Huis aan dat er nog steeds een taboesfeer heerst rondom

sikkelcelziekte in Suriname. Deze ziekte wordt vaak omgeven door misvattingen en stigma’s,

wat de zorgverlening en ondersteuning voor patiënten aanzienlijk bemoeilijkt.

De speciaal ingerichte sikkelcelbehandelkamer kampt met een ernstig personeelstekort.

Oldenstam meldde dat er momenteel wordt gewerkt aan de opleiding van twee tot drie

verpleegkundigen die zich specifiek zullen richten op de behandeling van patiënten in crisis.

Vanwege het tekort aan personeel zijn patiënten momenteel gedwongen zich eerst te melden bij

de spoedartsenpost van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), voordat zij de nodige zorg kunnen

ontvangen.

Gelukkig heeft Oldenstam gemeld dat er slechts tweemaal sprake is geweest van een tekort aan

medicatie voor sikkelcelpatiënten in crisis. De eerste behandelkamer werd in 2022 geopend in

het ziekenhuis, gevolgd door een tweede kamer in 2023. Momenteel is de hematoloog op zoek

naar sponsoring voor de renovatie van de behandelkamer, met als doel een volwaardige afdeling

voor de behandeling van sikkelcelziekte op te zetten.

Daarnaast wordt er financiering gezocht voor de vertaling van het boek Conquering the Storm

Inside naar het Nederlands. Dit boek is bedoeld om kinderen met sikkelcelanemie te

ondersteunen en te informeren. Oldenstam uitte haar zorgen over de gebrekkige

informatievoorziening rondom de ziekte. Ze wees erop dat er in de samenleving hardnekkige

misvattingen bestaan, zoals het idee dat sikkelcelziekte vergelijkbaar zou zijn met hiv of dat het

een ongenezelijke vloek zou zijn. Zij benadrukte dat er meer gedaan moet worden om

bewustwording te creëren en het stigma te doorbreken, zowel in Paramaribo als in de andere

districten.

In Suriname is er momenteel geen kinderhematoloog beschikbaar die kinderen met

sikkelcelziekte in crisis kan behandelen. Wel is er een arts in het Academisch Ziekenhuis

Paramaribo (AZP) die ondersteuning biedt bij crisissituaties. De behandelkamer is echter alleen

beschikbaar voor patiënten vanaf 18 jaar.

Oldenstam pleit ook voor een bredere medische screening van sikkelcelpatiënten. Volgens haar is

het van groot belang dat patiënten onder controle staan bij een oogarts, aangezien bloedvaten in

het oog verstopt kunnen raken zonder dat de patiënt dit in een vroeg stadium merkt. Bovendien

zou er ook screening bij een cardioloog moeten plaatsvinden, aangezien het hart tijdens

crisissituaties zwaar belast kan worden.

Ze benadrukte verder dat psychologische en maatschappelijke ondersteuning in het ziekenhuis

van essentieel belang is. Helaas is er momenteel geen psycholoog beschikbaar, en de kosten van

deze zorg vormen een drempel voor veel patiënten, aldus Oldenstam.