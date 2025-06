Politiebrigadier aangehouden in lopend onderzoek naar vermoedelijke drugs gerelateerde beroving

OM: “Strijd tegen georganiseerde criminaliteit wordt onverminderd voortgezet”

In het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar een beroving aan de Sunparklaan, zijn

twee verdachten aangehouden. Eén van hen is een brigadier van politie. Dat meldt het Openbaar

Ministerie (OM) in een persverklaring.

Hoewel in eerste instantie werd aangenomen dat het zou gaan om de diefstal van goud, wijzen

voorlopige onderzoeksresultaten op een drugsgerelateerd motief. Deze wending in de zaak geeft

het onderzoek een andere dimensie, waarbij vermoedens van betrokkenheid bij georganiseerde

criminaliteit worden onderzocht.

Het Justitieel Interventie Team (JIT) bracht aanvankelijk de betrokkenheid van de

politieambtenaar in beeld. Vervolgonderzoek leidde vervolgens tot de identificatie en aanhouding

van een tweede verdachte. In het kader van het onderzoek zijn meerdere huiszoekingen verricht.

Daarbij zijn voertuigen en andere goederen in beslag genomen die mogelijk als bewijsmateriaal

kunnen dienen.

Beide verdachten zijn inmiddels voorgeleid bij de officier van justitie. Aan hen is een

contactbeperking met hun raadsman opgelegd. Dit betekent dat zij gedurende een bepaalde

periode geen contact mogen hebben met hun advocaat, teneinde de voortgang van het onderzoek

niet te belemmeren.

Het OM geeft aan dat vanwege de gevoelige aard en de fase waarin het onderzoek zich bevindt,

terughoudendheid in informatieverstrekking geboden is. Desondanks verzekert het Openbaar

Ministerie de samenleving dat het onderzoek grondig en onpartijdig zal worden voortgezet.

“De strijd tegen (grensoverschrijdende) georganiseerde criminaliteit wordt door het OM

voortvarend en zonder aanzien des persoons gevoerd,” aldus de verklaring.