Petronas tekent contract voor Blok 66: Nieuwe impuls voor Suriname’s offshore-energiepotentieel

Samenwerking met Staatsolie verder verstevigd in strategisch gelegen diepzeegebied

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft vandaag een belangrijk productie-delingscontract

(PSC) ondertekend met Petronas Suriname E&P B.V. (PSEPBV) en haar eigen

dochteronderneming Paradise Oil Company N.V. (POC) voor exploratie, ontwikkeling en

productie in Blok 66, een diepzeegebied in het westelijk deel van het Suriname-Guyana bekken.

Met de overeenkomst verkrijgt Petronas, via PSEPBV, een 80% belang in het blok en wordt het

bedrijf aangewezen als operator. Staatsolie behoudt via POC de resterende 20% van het belang.

Verkenningsfase van start met twee boringen

Petronas heeft zich in de eerste fase van de exploratieperiode gecommitteerd aan het boren van

twee exploratieputten op kansrijke locaties binnen Blok 66. Deze activiteit onderstreept het

vertrouwen van het Maleisische energiebedrijf in het geologische potentieel van Suriname’s

offshore-gebieden.

Strategische ligging met bewezen potentieel

Blok 66 beslaat circa 3.390 vierkante kilometer en ligt op waterdieptes tussen de 1.000 en 2.200

meter. Het blok grenst aan Blok 52, waar Petronas eerder al ontdekkingen deed, en aan Blokken

58 en 53, bekend van significante olie- en gasvondsten.

Petronas is inmiddels actief in zes offshore blokken in Suriname (48, 52, 53, 63, 64 en 66) en

heeft al vier ontdekkingen gedaan, waarvan de vondsten in Blok 52 momenteel intensief worden

geëvalueerd.