Ripdeal aan Sun Parklaan werpt schaduw op gewapende machten: politie ontdektvoertuigen, wapens en verdachte netwerken

In het lopende onderzoek naar de gewelddadige overval aan de Sun Parklaan heeft de politie

meerdere voertuigen in beslag genomen, waaronder een HiAce-busje aangetroffen in Acaribo en

twee Rocco-voertuigen gevonden aan Leiding 21 A. Op deze laatste locatie zijn tevens attributen

aangetroffen die gelinkt zijn aan het Justitieel Interventie Team (JIT).

De gewapende overval, die plaatsvond op vrijdag 13 juni, werd uitgevoerd door vijf gemaskerde

en zwaarbewapende daders in politie-uniform. Zij drongen een woning binnen en roofden onder

bedreiging van geweld naar verluidt drie kilogram goud, €7.000 en een iPhone. De actie zorgde

voor aanzienlijke onrust in de buurt.

Verdachten en huiszoekingen

Tot nu toe zijn twee verdachten aangehouden, onder wie brigadier Steven K., een lid van het JIT.

Bij een huiszoeking in zijn woning zijn illegale munitie en onderdelen van vuurwapens

aangetroffen. Deze vondst sterkt het vermoeden dat de brigadier rechtstreeks of zijdelings

betrokken is bij wat nu steeds meer op een ripdeal lijkt.

Aan Leiding 21 A is ook Wilfred M., beheerder van een zogenoemd ‘safe house’, in hechtenis

genomen. Op deze locatie sloegen speurhonden aan, net als bij het busje in Acaribo, wat verdere

verdenking oproept. Op de plaats van de overval zelf, aan de Sun Parklaan, werden geen

bloedsporen aangetroffen en sloegen de drugshonden niet aan.

Opvallende vondsten en nieuwe vragen

In het busje werden acht vaten met AV-gas ontdekt. Hoewel dit type brandstof legaal wordt

gebruikt voor vliegtuigen, roept de vondst binnen de context van dit strafrechtelijk onderzoek

vragen op over mogelijke sabotage of spoorvervalsing.

Het onderzoeksteam kwam de voertuigen op het spoor door analyse van camerabeelden, waarop

te zien was dat twee witte wagens rond het tijdstip van de overval in de buurt reden. Deze

voertuigen bleken gelinkt aan een verdacht netwerk, wat leidde tot de eerste aanhouding.

Het vermeende slachtoffer, de Colombiaanse burger J.C., is momenteel ondergedoken. Justitiële

autoriteiten hebben tot nu toe geen officiële verklaring afgelegd over deze spraakmakende zaak,

waarin ook leden van de gewapende machten als verdachte in beeld zijn.

Onderzoek in volle gang

Het Justitieel Interventie Team, in samenwerking met andere gespecialiseerde politiediensten, is

intensief bezig met het onderzoek. Het Openbaar Ministerie benadrukte eerder dat het onderzoek

zorgvuldig, maar voortvarend wordt voortgezet, zonder enige vorm van persoonsgebonden

bescherming of partijdigheid.