Santokhi blijft voorlopig aan als president indien verkiezing uitblijft in DNA

Indien het de nieuw gekozen De Nationale Assemblee (DNA) niet lukt om met een

tweederdemeerderheid een president en vicepresident te kiezen, blijft huidig staatshoofd

Chandrikapersad Santokhi voorlopig in functie. Dat bevestigen Assembleevoorzitter Marinus

Bee en bestuurskundige Eugène van der San in afzonderlijke verklaringen aan Starnieuws.

Volgens artikel 91 van de Grondwet worden de president en vicepresident voor een termijn van

vijf jaar gekozen. De termijn eindigt formeel pas bij de beëdiging van een nieuw staatshoofd.

Om een bestuursvacuüm te voorkomen, blijft de zittende president in functie totdat er een

opvolger is gekozen. “Het land kan niet stuurloos blijven,” aldus Bee.

De Verenigde Volksvergadering (VVV) wordt slechts bijeengeroepen wanneer het parlement er

niet in slaagt de president of vicepresident met tweederdemeerderheid te kiezen. De VVV, die

bestaat uit de leden van DNA en de districts- en ressortraden, zou naar verwachting eind

augustus of begin september bijeen kunnen komen als dat nodig blijkt.

Zowel Bee als Van der San stellen dat er geen noodwetgeving vereist is om Santokhi aan te laten

blijven. De grondwettelijke bepaling voorziet hierin. Santokhi trad aan op 16 juli 2020 en blijft

dus wettelijk in functie totdat zijn opvolger is beëdigd.

Bee, wiens termijn als Assembleevoorzitter afloopt op 29 juni, zal deel uitmaken van het nieuwe

parlement dat op 30 juni aantreedt. Hij verwacht dat de verkiezing van het presidentieel duo wel

via de Nationale Assemblee zal plaatsvinden. De nieuw gevormde coalitie, bestaande uit zes

partijen, beschikt precies over de vereiste 34 zetels – het minimum voor de

tweederdemeerderheid.

Voormalig vicepresident Ronnie Brunswijk zal naar verwachting zijn verkiezing tot

parlementariër aanvaarden. Hij heeft reeds zijn documenten ontvangen van het Centraal

Hoofdstembureau en politiek toegezegd toe te treden tot het nieuwe parlement. Daarmee komt er

een einde aan zijn ambt als vicepresident, aangezien de functie van parlementariër niet

verenigbaar is met het vicepresidentschap.