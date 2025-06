SEOGS 2025 markeert Surinaamse opmars als energienatie

De vijfde editie van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS) gaat vandaag van start en

onderstreept de razendsnelle groei van dit toonaangevende energie-evenement. Wat begon als

een kleinschalige dialoog tussen overheid en industrie in 2021, is inmiddels uitgegroeid tot een

regionaal zwaartepunt voor beleidsvorming, technische kennisdeling en commerciële

samenwerking in de olie- en gassector.

Een duidelijke illustratie van deze ontwikkeling is de verhuizing naar Roeli’s Event Venue aan de

Kronenburgweg. Daarmee laat de conferentie haar vertrouwde locatie, Hotel Torarica, achter

zich. Volgens de organisatie was deze overstap noodzakelijk om ruimte te bieden aan het

groeiende aantal deelnemers en de complexiteit van het programma.

De nieuwe locatie is speciaal ingericht met gescheiden zones voor netwerken, presentaties en

exposities. Er wordt samengewerkt met lokale autoriteiten om eventuele verkeersdrukte op de

doorgaande route te beperken.

De openingsdag kent meteen een hoogtepunt: de ondertekening van een productiedelingscontract

voor Blok 66 in het diepzeegebied van Suriname. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. zal

samen met Petronas Suriname E&P B.V. en Paradise Oil Company N.V. (POC) deze belangrijke

overeenkomst bekrachtigen, waarmee opnieuw een stap wordt gezet in de ontwikkeling van

Suriname’s offshorepotentieel.

SEOGS 2025 biedt een dubbele conferentiestructuur met voor ieder wat wils. De Executive

Summit loopt vier dagen en richt zich op beleidsmakers, topbestuurders en investeerders. Parallel

daaraan vindt de Technische Conferentie plaats, gericht op ingenieurs, consultants en

dienstverleners binnen de sector.

Er worden meer dan 12.000 bezoekers verwacht, afkomstig uit tientallen landen, evenals ruim

250 deelnemende bedrijven. Deze schaalvergroting stelt Suriname in staat om zich steviger te

positioneren op de internationale energiemarkt en trekt investeringen en expertise aan.

Met de definitieve investeringsbeslissing (FID) voor het eerste diepwaterolieproject in handen en

nieuwe exploratiecampagnes in volle gang, staat Suriname op het punt een belangrijke speler te

worden in de energievoorziening van het westelijk halfrond. SEOGS 2025 weerspiegelt deze

ambitie en dient als platform om de koers van het nationale energiebeleid te verfijnen en

wereldkundig te maken.

Of de nieuwe infrastructuur van SEOGS 2025 de verwachtingen kan waarmaken, zal de

komende dagen blijken. Wat nu al vaststaat, is dat Suriname niet langer slechts een opkomend

energiegebied is, maar zich ontwikkelt tot een strategische energienatie met groeiende

internationale invloed.