ECD treft opnieuw vervallen producten aan bij tientallen supermarkten in Paramaribo en Wanica

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken,

Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft bij recente inspecties opnieuw een

groot aantal vervallen producten aangetroffen in supermarkten in Paramaribo en Wanica. De

producten zijn inmiddels uit de schappen gehaald en grotendeels vernietigd in aanwezigheid van

de betrokken ondernemers.

Tijdens de controle in T. Supermarkt aan de Ramgoelamweg werden onder andere Aobra spray,

Sega Dashboard spray en Sega spray verwijderd. In H.S. Supermarkt aan Bungalowpark no. 1

trof de ECD onder meer vervallen sojasaus, cornflakes, cacao, cakemix, marinades en noedels

aan.

Ook bij Y. Supermarkt aan de Van Hattemweg no. 46 werden Top Ramen noodles aangetroffen

die over de houdbaarheidsdatum waren.

In supermarkten aan de Welgedacht C- en A-weg, waaronder L.L.Q., Q.L., L.X., Z.Y.D. en L.J.,

zijn diverse vervallen voedingsmiddelen zoals tafelazijn, Swiss BBQ-saus, Nescafé Gold,

essences (zoals vanille en cola), olijfolie, knoflooksaus, saucijsjes en verschillende koffiesoorten

uit de handel genomen.

Ook elders in Wanica, aan de Indira Gandhiweg, Magentaweg en Rezabsekweg, zijn producten

zoals bananenchips, noedels, essences en andere bederfelijke waren vernietigd.

De ECD stuitte ook op producten met etiketten in onbekende of niet-verstaanbare talen, wat in

strijd is met de regelgeving rond consumentenveiligheid. Deze goederen werden onder andere

aangetroffen aan de Anamoestraat, Basitostraat, Sriostraat, Anton Dragtenweg en de Jozef

Israëlsstraat.Het ministerie benadrukt het belang van voedselveiligheid en doet een oproep aan

consumenten om alert te zijn op vervallen producten. Winkeliers worden gemaand om hun

voorraad zorgvuldig te beheren en vervallen artikelen tijdig te verwijderen.

De samenleving wordt opgeroepen om onregelmatigheden, zoals prijsopdrijving, hamstergedrag

of verkoop van vervallen producten, te melden via de volgende contactkanalen:

Telefoon: 483949

WhatsApp: +597 8530915

Meldnummer: 1940

De ECD zal haar inspecties de komende periode voortzetten in het kader van de bescherming

van de volksgezondheid en consumentenrechten.