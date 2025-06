SAB N.V. Lanceert Lokaal Geproduceerde Handsanitizer PalmX in Suriname

Suriname Alcoholic Beverages N.V. (SAB N.V.) heeft onlangs een nieuwe handsanitizer

geïntroduceerd onder de naam PalmX. Dit product is volledig ontwikkeld en geproduceerd in

Suriname en voldoet aan internationale hygiënenormen. Als onderdeel van de lancering heeft

SAB N.V. een partij van PalmX gedoneerd aan het St. Vincentius Ziekenhuis.

PalmX bevat 70% alcohol en biedt zowel antibacteriële als antivirale bescherming, zonder de

huid uit te drogen. Volgens SAB N.V. is PalmX het bewijs dat hoogwaardige hygiëneproducten

niet per se uit het buitenland hoeven te komen. “We geloven in de kracht van lokale productie.

Met PalmX tonen we aan dat Suriname in staat is om kwaliteit te leveren die kan concurreren

met internationale merken,” aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Het product, dat aanvankelijk op kleine schaal werd geproduceerd, is nu officieel gelanceerd en

verkrijgbaar in apotheken, supermarkten en andere winkels. SAB N.V. speelt hiermee in op de

groeiende vraag naar betrouwbare en lokaal geproduceerde hygiëneoplossingen.

Met de introductie van PalmX hoopt SAB N.V. een bijdrage te leveren aan de verbetering van de

hygiënestandaarden in Suriname, terwijl het tegelijkertijd de lokale economie ondersteunt.