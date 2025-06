SEOGS 2025 markeert Suriname’s opmars als energienatie

De Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS) is in 2025 toe aan zijn vijfde editie en is uitgegroeid tot een toonaangevend energie-evenement in de Caribische en Zuid-Amerikaanse regio. Wat in 2021 begon als een kleinschalige ontmoeting tussen overheid en industrie, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal forum voor beleidsdiscussies, technische kennisdeling en commerciële samenwerking.

Productiedelingscontract voor Blok 66

De conferentie gaat vandaag van start en duurt drie dagen. Op de openingsdag zal Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. een productiedelingscontract ondertekenen met Petronas Suriname E&P B.V. en Paradise Oil Company N.V. (POC) voor het diepzeegebied Blok 66. Dit benadrukt de toenemende internationale belangstelling voor Suriname’s offshore-oliepotentieel.

Nieuwe locatie onderstreept groei

SEOGS 2025 vindt plaats op een nieuwe locatie: Roeli’s Event Venue aan de Kronenburgweg, waarmee het evenement Hotel Torarica verruilt. De verhuizing weerspiegelt de groei van het evenement en biedt meer ruimte voor de verwachte 12.000 bezoekers en 250 deelnemende bedrijven.

De nieuwe locatie is speciaal aangepast met aparte zones voor netwerken, presentaties en tentoonstellingen. Toch zijn er zorgen over de verkeersdrukte rond het terrein. De organisatie zegt samen te werken met lokale autoriteiten om de bereikbaarheid te verbeteren.

Dubbele conferentiestructuur

SEOGS biedt dit jaar opnieuw twee conferenties onder één dak: een Executive Summit van vier dagen en een Technische Conferentie van drie dagen. Deze opzet trekt zowel beleidsmakers als technici, consultants en bedrijven uit binnen- en buitenland.

Symbool van ambitie en potentie

De verhuizing en schaalvergroting van SEOGS zijn niet alleen praktisch, maar symbolisch. Het markeert Suriname’s ambitie om een serieuze speler te worden in de internationale energie-industrie. Met de recente definitieve investeringsbeslissing (FID) voor het eerste diepwaterolieproject en lopende exploraties, groeit het strategische belang van Suriname’s energiebeleid.

Of de vernieuwde infrastructuur van SEOGS 2025 voldoende is om de ambities waar te maken, zal tijdens het evenement blijken. Eén ding is zeker: Suriname maakt indruk als opkomende energienatie in het westelijk halfrond.