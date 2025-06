Israël doodt top van Iraanse Revolutionaire Garde en nucleaire wetenschappers bij grootschalige luchtaanval

Israël heeft bij een grootschalige luchtaanval op Iran vier topcommandanten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en zes vooraanstaande nucleaire wetenschappers gedood. De aanval, uitgevoerd met 200 gevechtsvliegtuigen, trof tientallen strategische doelen in heel Iran en markeert een gevaarlijke escalatie in het conflict tussen de twee landen.

Wie zijn getroffen?

Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich enkele van de hoogste militaire leiders van Iran:

Hossein Salami, commandant van de IRGC

Mohammad Bagheri, stafchef van de Iraanse strijdkrachten

Gholamali Rashid, commandant van het centrale militaire hoofdkwartier

Amir Ali Hajizadeh, hoofd van de IRGC-luchtmacht

Daarnaast kwamen zes prominente nucleaire wetenschappers om het leven, evenals tientallen andere militairen. Volgens Iraanse cijfers zijn er bij de aanval minstens 80 doden en meer dan 320 gewonden, onder wie 20 kinderen.

Gerichte aanvallen op strategische locaties

De Israëlische luchtmacht richtte zich op een breed scala aan doelwitten:

De kerncentrale van Natanz, Iran’s grootste uraniumverrijkingsfaciliteit. Bovengrondse installaties en stroomvoorzieningen zijn vernietigd. Hoewel de ondergrondse centrifuges ogenschijnlijk intact zijn, waarschuwt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voor mogelijke schade.

Het South Pars-gasveld, cruciaal voor de Iraanse energievoorziening. Een aanval op fase 14 veroorzaakte brand en legde tijdelijk de productie van miljoenen kubieke meters gas stil.

Meerdere militaire doelen in Teheran, Isfahan, Kermanshah en Tabriz.

Wat is de IRGC?

De Islamitische Revolutionaire Garde is een elite-eenheid van het Iraanse leger, opgericht na de revolutie van 1979. De organisatie staat onder direct bevel van de Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei en is actief in binnenlandse veiligheid, buitenlandse militaire operaties en het nucleaire programma. De Garde telt naar schatting 190.000 actieve militairen en onderhoudt nauwe banden met pro-Iraanse milities in de regio. In 2019 werd de IRGC door de VS officieel als terroristische organisatie bestempeld – een unicum voor een staatsorgaan.

Iraanse vergeldingsaanval

Iran reageerde binnen 24 uur met raket- en drone-aanvallen op Israël. Daarbij kwamen volgens Israëlische bronnen 13 mensen om het leven en raakten meer dan 200 mensen gewond. In een televisietoespraak verklaarde ayatollah Khamenei:

“Zij zijn begonnen. Wij zullen het afmaken. Israël zal zwaar boeten.”