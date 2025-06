Verdachte gearresteerd voor schietpartij aan Parijsstraat

De 23-jarige C.B. is zondag door de politie in verzekering gesteld vanwege zijn betrokkenheid bij een schietincident in de Parijsstraat, in het ressort Munder. De schietpartij vond plaats in mei en zou het gevolg zijn van een langdurige vete tussen de verdachte en het slachtoffer.

Volgens voorlopige onderzoeksinformatie benaderde C.B. het slachtoffer doelbewust om een eerder conflict uit te praten. De confrontatie escaleerde echter, waarna C.B. het slachtoffer neerschoot met een vuurwapen. Daarna zou hij ook nog geld van het slachtoffer hebben meegenomen alvorens te vluchten.

De verdachte werd kort daarop opgespoord en aangehouden door het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP). Hij is inmiddels in verzekering gesteld.

Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en verkeert volgens de politie in stabiele toestand.

Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, die de zaak verder behandelt.