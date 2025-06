Oekraïne ontvangt lichamen van 1.245 gesneuvelde soldaten na akkoord met Rusland

Oekraïne heeft op maandag de stoffelijke overschotten ontvangen van nog eens 1.245 soldaten die zijn omgekomen tijdens de oorlog met Rusland. De repatriëring is onderdeel van de laatste fase van een overeenkomst tussen beide landen, die eerder deze maand tijdens gesprekken in Istanbul tot stand kwam.

Volgens de Oekraïense minister van Defensie Rustem Umerov zijn sinds de start van deze afspraken meer dan 6.000 lichamen teruggebracht naar Oekraïne. “Dit markeert het slotstuk van een intensief proces dat begon na de uitvoering van het akkoord,” aldus Umerov.

Discrepantie in cijfers

Het Russische ministerie van Defensie bevestigde dat 6060 lichamen van Oekraïense militairen zijn overgedragen, terwijl Oekraïne spreekt van 6.057 ontvangen lichamen. De reden voor dit verschil van drie lichamen is niet opgehelderd. In ruil voor de overdracht kreeg Rusland 78 van zijn eigen soldaten terug. Moskou liet ook weten bereid te zijn nog eens 2.239 stoffelijke overschotten aan Oekraïne over te dragen.

Oorlog eist hoge tol

De repatriëring onderstreept opnieuw de hoge menselijke tol van het conflict, dat inmiddels meer dan drie jaar woedt sinds Rusland in februari 2022 Oekraïne op grote schaal binnenviel. De uitwisseling van lichamen is één van de weinige tastbare resultaten uit de recente gesprekken tussen de twee landen.

Krijgsgevangenen nog inzet van overleg

Zowel Rusland als Oekraïne meldden dat ook de uitwisseling van krijgsgevangenen nog steeds aan de gang is. Minister Umerov benadrukte in een bericht op Facebook dat Oekraïne zich blijft inzetten om zijn krijgsgevangenen terug te halen. “We geven niet op. De volgende stap ligt voor ons.”

Een akkoord over een staakt-het-vuren is nog steeds niet bereikt. Beide partijen blijven ver uit elkaar liggen over hoe de oorlog moet worden beëindigd.