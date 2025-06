President Santokhi blijft voorlopig aan tot verkiezing opvolger

President Chandrikapersad Santokhi blijft voorlopig aan als staatshoofd zolang er nog geen nieuwe president en vicepresident zijn gekozen. Dat bevestigen Assembleevoorzitter Marinus Bee en bestuurskundige Eugène van der San tegenover Starnieuws. Volgens hen is er geen sprake van een machtsvacuüm zolang de nieuwe leiders nog niet zijn beëdigd.

Santokhi werd op 16 juli 2020 ingezworen als president van Suriname. De Grondwet bepaalt in artikel 91 dat de president en vicepresident voor een termijn van vijf jaar worden gekozen door De Nationale Assemblee (DNA). De ambtstermijn eindigt echter pas bij de beëdiging van de nieuwe president. Zolang die beëdiging niet heeft plaatsgevonden, blijft de zittende president aan om bestuurlijke continuïteit te garanderen.

Als de president en vicepresident niet met tweederdemeerderheid worden gekozen in DNA, volgt een stemming in de Verenigde Volksvergadering (VVV). Deze vergadering zal naar verwachting eind augustus of begin september plaatsvinden.

Volgens Bee is er geen noodwetgeving nodig. “Het land kan niet stuurloos blijven,” benadrukt hij. Zijn eigen termijn als Assembleevoorzitter eindigt op 29 juni, waarna hij opnieuw zal aantreden in het nieuwe parlement op 30 juni.

De kans dat het staatshoofd en zijn vicepresident via DNA worden gekozen is reëel. De zes coalitiepartijen beschikken samen over 34 zetels, precies voldoende voor de vereiste tweederdemeerderheid.

Daarnaast is bevestigd dat huidig vicepresident Ronnie Brunswijk zijn verkiezing als Assembleelid zal aanvaarden. Hij heeft de benodigde documenten al ontvangen van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en heeft politiek toegezegd zijn zetel in DNA in te nemen. Daarmee komt zijn termijn als vicepresident automatisch ten einde, aangezien deze functie niet gecombineerd mag worden met het lidmaatschap van het parlement.