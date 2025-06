Digitaal Stemtelsysteem bewijst meerwaarde: Minder dan 1% afwijking bij verkiezingen

Het digitale platform dat op 25 mei voor het eerst werd ingezet om stemresultaten te verzamelen en presenteren, heeft volgens Prewien Ramadhin, voorzitter van de IT-Commissie Verkiezingen, zijn betrouwbaarheid overtuigend aangetoond. De afwijking tussen de digitaal ingevoerde en handmatig getelde stemmen bleek uiteindelijk minder dan één procent te bedragen. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft inmiddels geadviseerd het systeem structureel op te nemen in het Surinaamse verkiezingsproces.

“Ons intern streefdoel was een maximale afwijking van 3 tot 5 procent. Dat dit uiteindelijk minder dan 1 procent is geworden, toont aan dat het systeem functioneert zoals bedoeld,” zegt Ramadhin. Volgens hem is dit een belangrijke stap richting modernisering en transparantie van het verkiezingsproces.

Hoewel het systeem technisch goed functioneerde, waren er wel problemen in de uitvoering. Een groot deel van het getrainde personeel viel kort voor de verkiezingen uit, waardoor vervangende krachten onvoldoende werden opgeleid. Dit leidde ertoe dat op sommige stembureaus de tablets – essentieel voor het invoeren van resultaten – niet of nauwelijks werden gebruikt. In afgelegen gebieden zorgde een zwakke internetverbinding voor extra vertraging.

Het platform werd ontwikkeld door het bedrijf Blue Doth, in opdracht van e-GOV, en draait op Microsoft Power BI. Op verkiezingsdag raakte de Microsoft-server overbelast door het grote aantal bezoekers. “Naar schatting probeerden zo’n 200.000 mensen gelijktijdig in te loggen, wat leidde tot herhaaldelijke crashes,” aldus Ramadhin. Uiteindelijk werd tijdelijk overgeschakeld naar een server met een Amerikaans domein om de toegankelijkheid te herstellen.

Een onvoorziene fout in de softwarelogica zorgde aanvankelijk voor verwarring. De zetelverdeling werd te vroeg weergegeven – nog voor een representatief aantal stemmen was geteld. Zo leek het alsof de NDP al 26 zetels had met slechts enkele getelde bureaus. “Dat was statistisch onmogelijk,” legt Ramadhin uit. “We hebben daarom een limiet ingesteld: de zetelverdeling wordt pas zichtbaar vanaf 10.000 getelde stemmen.”

De software is inmiddels in handen van de overheid en kan hergebruikt worden bij toekomstige verkiezingen. Wel moeten tegen die tijd nieuwe tablets worden aangeschaft, aangezien de huidige dan verouderd zijn. Ramadhin stelt voor de oude apparaten aan scholen te schenken.

Ook benadrukt hij het belang van het ontwikkelen van een nationaal dashboard, zodat Suriname minder afhankelijk is van buitenlandse licenties. Daarnaast is er door het systeem waardevolle data verzameld, zoals stemgedrag per leeftijd en geslacht – bruikbaar voor verdere optimalisatie van het proces.

Volgens Ramadhin heeft het systeem zijn potentie bewezen. “De kinderziektes zijn oplosbaar, en het algemene oordeel – inclusief dat van internationale waarnemers – is positief. We moeten deze digitale stap niet alleen behouden, maar ook versterken als vast onderdeel van ons verkiezingsproces.”