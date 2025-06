Muziekproject ‘Dedication’ biedt jongeren in JCC nieuwe hoop en toekomstkansen

De Kiwanis Club Paramaribo Central heeft vrijdag het muziekproject Dedication succesvol

afgerond in het Jeugd Correctie Centrum (JCC) te Santo Boma. Dit bijzondere initiatief,

onderdeel van het bredere programma Jeugdigen in Detentie, stelt jongeren in staat om via

muziek te werken aan hun zelfvertrouwen, zelfexpressie en toekomstperspectief.

Onder begeleiding van bekende artiesten zoals Jah Hands Baas en Enver Panka, en met

ondersteuning van producer Rosco Mack Nack, schreven de jongeren eigen nummers en namen

deze professioneel op. Het eindresultaat wordt aangeboden aan de directie van het JCC en krijgt

ook een bredere verspreiding via de media.

Volgens Kiwanis-president Claudette Etnel draait het project niet alleen om muzikale

ontwikkeling, maar vooral om het bieden van hoop en richting aan jongeren die op een kruispunt

in hun leven staan. “Het is een kans om hen te laten zien dat hun stem ertoe doet,” aldus Etnel.

Het muziekproject kwam tot stand na meerdere gesprekken met de jongeren, waarin zij zelf

aangaven graag met muziek bezig te willen zijn. Minstens tien jongeren krijgen de kans hun

werk professioneel op te nemen. Kiwanis hoopt Dedication jaarlijks te kunnen herhalen en wil

bovendien doorgroeien naar een peer-coaching model waarin jongeren elkaar begeleiden.

De club spreekt haar dank uit aan alle artiesten, sponsoren en het JCC-management die het

project mogelijk maakten. De activiteit sluit naadloos aan bij het internationale motto van

Kiwanis: Serving the Children of the World.