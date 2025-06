Suriname met volledige delegatie naar WK MMA in Brazilië

Van 16 tot en met 23 juni zal Suriname voor het eerst met een volledige delegatie deelnemen aan het GAMMA Wereldkampioenschap Mixed Martial Arts (MMA) 2025 in São Paulo, Brazilië. Het toernooi, georganiseerd door de internationale koepelorganisatie GAMMA, geldt als het belangrijkste podium voor amateur-MMA-vechters wereldwijd.

De Surinaamse selectie staat onder leiding van hoofdcoach Gru Cor Marengo en bestaat uit talentvolle sporters van Fight Center Suriname – de enige MMA-school in het land. De deelname markeert een historische mijlpaal voor de sport in Suriname en wordt gezien als een grote stap richting internationale erkenning van de lokale vechtsportgemeenschap.

Hoewel Suriname in het verleden al sporadisch vertegenwoordigd was op GAMMA-toernooien, is het de eerste keer dat het land compleet meedoet aan het wereldkampioenschap. Dit vergroot niet alleen de sportieve kansen, maar ook de zichtbaarheid van Surinaams MMA op het wereldtoneel.

GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts) is de toonaangevende organisatie voor amateur-MMA en streeft naar wereldwijde erkenning van de sport, onder meer via samenwerking met continentale federaties en olympische comités.

De Surinaamse vechters zijn vastberaden om hun land met eer te vertegenwoordigen en zich te meten met de beste amateurs ter wereld. Met deze stap onderstreept Suriname zijn groeiende potentieel als serieuze speler in de internationale MMA-scene.