CBvS roept op tot kalmte: koersdruk gevolg van onzekerheid en speculatie

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) roept burgers, bedrijven en valutahandelaren op tot kalmte op de valutamarkt. Volgens de bank is de recente druk op de wisselkoers vooral het gevolg van irrationeel gedrag en onzekerheid, en niet van economische fundamentals. Speculatief handelen leidt tot onnodige spanningen in de markt.

In een persbericht laat de CBvS weten zich zorgen te maken over het gedrag van kopers en verkopers van valuta, en over berichten die onterecht het negatieve marktsentiment versterken.

Oorzaken van koersdruk

Sinds maart is sprake van toenemende koersdruk door:

Hogere bestedingen in de economie, en

Schommelingen op internationale valutamarkten.

Hierdoor anticiperen veel marktspelers op koersstijgingen, wat het prijsniveau verder opdrijft. De CBvS benadrukt dat deze verwachtingen voornamelijk worden gevoed door speculatie en onzekerheid, en niet door objectieve economische ontwikkelingen.

Maatregelen van de Centrale Bank

De CBvS heeft gereageerd met valutaveilingen in april en mei 2025. Hierbij zijn Amerikaanse dollars verkocht aan banken en wisselkantoren. Deze ingreep onttrok ruim SRD 1,2 miljard aan het financiële systeem en hielp om de stijging van de koers af te remmen.

Interventies worden uitgevoerd wanneer:

De koers plotseling en snel stijgt binnen korte tijd;

Er een groot verschil is tussen de werkelijke marktkoers en de theoretisch verantwoorde bandbreedte volgens het CBvS-model.

Daarnaast blijft de CBvS liquiditeiten binden en houdt zij reserves paraat voor verdere marktstabilisatie.

Waarschuwing tegen speculatie

De Centrale Bank benadrukt dat het flexibele wisselkoerssysteem zorgvuldig is opgebouwd en niet mag worden ondermijnd. De CBvS zal, indien nodig, verdere maatregelen nemen om de koers te stabiliseren en de inflatie te beheersen.

Tot slot roept de bank alle betrokkenen op verantwoord te handelen, geen paniek te zaaien en het vertrouwen in het marktmechanisme te behouden.