SLM blijft achter met miljoenenbetaling aan luchtvaartautoriteit Casas

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft een openstaande schuld van ongeveer 3 miljoen Amerikaanse dollar bij de Civil Aviation Safety Authority Suriname (Casas). Het gaat om veiligheidsheffingen die al via vliegtickets zijn geïnd, maar nog niet zijn afgedragen aan de luchtvaartwaakhond.

Volgens Stanley Betterson, president-commissaris van Casas, is dit bedrag essentieel voor het uitvoeren van wettelijke taken zoals het inhuren van buitenlandse luchtvaartinspecteurs. “Luchtvaartveiligheid is geen goedkope zaak,” benadrukt Betterson in een interview met de STVS. Betterson geeft aan dat luchtvaartmaatschappij KLM haar verplichtingen wél is nagekomen, maar dat de SLM de afdrachten heeft nagelaten. Hierdoor verkeert Casas in financiële nood, wat directe gevolgen heeft voor de luchtvaartveiligheid in Suriname.

“Het is niet onze bedoeling om de SLM zwart te maken,” aldus Betterson. “Maar zonder deze middelen kunnen wij onze toezichthoudende taak niet naar behoren uitvoeren.”

Een zichtbaar gevolg van de zwakke toezichtstructuur is het feit dat Surinaamse maatschappijen – waaronder de SLM – niet zelfstandig naar Europa mogen vliegen. De Europese Unie heeft een luchtvaartverbod ingesteld wegens onvoldoende vertrouwen in het nationale veiligheidsbeheer.

Hoewel de SLM nog vluchten naar Amsterdam aanbiedt, gebeurt dit via een wet-lease-constructie met een Duitse maatschappij, waarbij een toestel en bemanning extern worden ingehuurd.

Om financiële ruimte te creëren is de veiligheidsheffing recent verdubbeld en geldt deze nu voor zowel vertrekkende als aankomende passagiers. Betterson hoopt dat dit Casas tijdelijk wat lucht geeft.

Betterson wil spoedig opnieuw met de leiding van de SLM rond de tafel. Hij waarschuwt dat als er geen oplossing komt, de hele luchtvaartsector van Suriname nog verder in het nauw zal komen.