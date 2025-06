Nieuwe DNA treedt op 30 juni aan: start van parlementaire zittingsperiode 2025-2030

Met de definitieve vaststelling van de verkiezingsresultaten door het Centraal Hoofdstembureau (CHS) is het officiële startsein gegeven voor de nieuwe zittingsperiode van De Nationale Assemblée (DNA). De eerste vergadering van het nieuwgekozen parlement staat gepland voor 30 juni 2025.

Zetelverdeling en parlementaire termijn

Volgens de Grondwet worden de 51 parlementsleden voor vijf jaar gekozen. De zetelverdeling is als volgt:

NDP – 18 zetels

VHP – 17 zetels

ABOP – 6 zetels

NPS – 6 zetels

PL – 2 zetels

A20 – 1 zetel

BEP – 1 zetel

De DNA wordt pas rechtsgeldig geïnstalleerd nadat officieel is bevestigd dat de gekozen kandidaten hun zetel formeel hebben aanvaard, zoals voorgeschreven in de Kiesregeling.

Beëdiging en eerste vergadering

De beëdiging van de nieuw gekozen leden vindt plaats tijdens een Buitengewone Openbare Vergadering. De eerste officiële bijeenkomst wordt geleid door het oudste lid dat geen kandidaat is voor het voorzitterschap of vicevoorzitterschap. Indien dit lid later zelf tot voorzitter wordt gekozen, legt hij of zij de eed af bij de vicevoorzitter.

Tijdens de zogenaamde constituerende vergadering worden de volgende stappen genomen:

Onderzoek van de geloofsbrieven;

Officiële opening van de zittingsperiode;

Verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van DNA.

Voor deze functies is een meerderheid van minimaal 26 stemmen vereist.

Voordracht president en vicepresident

De voordracht van kandidaten voor het presidentschap en vicepresidentschap vindt plaats in een aparte, huishoudelijke vergadering, uiterlijk drie dagen vóór de daadwerkelijke presidentsverkiezing.

Indien er in twee stemrondes geen meerderheid wordt bereikt, wordt de beslissing genomen door de Verenigde Volksvergadering, bij gewone meerderheid van stemmen.

Training voor nieuwe leden

Griffier Ruth de Windt pleit voor de opzet van een trainingsprogramma voor de nieuwkomers in het parlement. Hiermee moeten zij vertrouwd raken met het Reglement van Orde en andere parlementaire procedures, zodat zij hun functie vanaf de eerste dag effectief kunnen vervullen.