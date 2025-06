Trump-regering overweegt uitbreiding in reisverbod met 36 landen

De Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump overweegt het inreisverbod

naar de Verenigde Staten aanzienlijk uit te breiden. Volgens een intern diplomatiek bericht van

het ministerie van Buitenlandse Zaken, ingezien door persbureau Reuters, zouden 36 extra

landen aan de bestaande lijst kunnen worden toegevoegd.

Eerder deze maand ondertekende Trump een presidentiële proclamatie waarmee burgers uit 12

landen de toegang tot de VS werd ontzegd. Deze maatregel maakt deel uit van een bredere,

aangescherpte immigratieaanpak tijdens Trumps tweede ambtstermijn. Daaronder vallen ook

versnelde deportaties van vermeende bendeleden uit Venezuela en strengere toelatingsregels voor

internationale studenten.

In het interne document, ondertekend door minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, uit de

regering zorgen over de medewerking van bepaalde landen bij identiteitscontrole,

paspoortveiligheid en de terugname van uitgezette onderdanen. De betrokken landen krijgen 60

dagen de tijd om verbeteringen aan te brengen. Zo niet, dan dreigt een geheel of gedeeltelijk

inreisverbod.

Onder de landen die mogelijk worden getroffen, bevinden zich Nigeria, Ghana, Egypte, Syrië,

Ethiopië, Uganda, Zambia en Cambodja. Redenen voor opname op de lijst variëren van zwakke

documentatieprocedures tot zorgen over terrorisme en anti-Amerikaanse activiteiten van

staatsburgers.

Als de maatregel doorgaat, zou het resulteren in het grootste inreisverbod tot nu toe, ruim groter

dan het verbod dat sinds juni van kracht is voor 12 landen, waaronder Afghanistan, Libië en

Somalië. Ook landen zoals Venezuela, Cuba en Laos hebben al te maken met gedeeltelijke

beperkingen.

Tijdens zijn eerste termijn riep Trump al een omstreden inreisverbod uit voor een aantal

overwegend islamitische landen. Die maatregel werd in 2018 bevestigd door het Amerikaanse

Hooggerechtshof.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op mediavragen over de

mogelijke uitbreiding.