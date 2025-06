Functioneren Constitutioneel Hof lamgelegd door uitblijven benoemingen

Meer dan een maand nadat de zittingstermijn van de voorzitter en enkele leden van het

Constitutioneel Hof (CHof) is verlopen, slaat advocaat Nailah van Dijk alarm. Volgens haar is

het toetsingsorgaan “de facto uitgehold”. Sinds 7 mei 2025 is het mandaat van meerdere leden

verlopen, zonder dat opvolging werd geregeld.

Zowel De Nationale Assemblee (DNA) als de regering hebben nagelaten tijdig kandidaten voor

te dragen. Hierdoor is het Hof niet in staat om zijn grondwettelijke taak uit te voeren. “Het is een

toetsingsorgaan dat slechts op papier bestaat, maar feitelijk niet functioneert,” stelt Van Dijk.

De advocaat diende in december 2024 een verzoekschrift in voor toetsing van de decreten

‘Uitgifte Domeingrond’, ‘Beginselen Grondbeleid’ en ‘Mijnbouw’. Inmiddels liggen er vier

verzoekschriften ter behandeling, maar het Hof kan geen besluiten nemen zolang er geen

zittinghebbende leden zijn.

Ook het ontbreken van een secretaris belemmert de werking. Volgens informatie van

nieuwszender ABC willen meerdere advocaten verzoekschriften indienen, maar worden zij

daarin verhinderd door het stilgelegde secretariaat.

De verantwoordelijkheid voor het voordragen van nieuwe leden ligt bij DNA, in samenwerking

met de regering. Benoemingen zijn vereist voor de functies van voorzitter, vicevoorzitter,

gewone en plaatsvervangende leden.

Van Dijk sluit juridische stappen niet uit als de situatie aanhoudt. “Als het Constitutioneel Hof

niet snel weer wordt bemenst, zullen wij — mogelijk samen met andere indieners —

internationale stappen overwegen tegen de staat Suriname,” waarschuwt zij. Ze hoopt dat na de

installatie van het nieuw parlement en de nieuwe regering het Hof weer operationeel wordt.