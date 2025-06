Spanningen in Kamp 21: Gouddelvers woedend na harde ontruiming zonder waarschuwing

Er heerst grote woede onder gouddelvers en ondernemers in Kamp 21 in het Matawai-gebied, nadat de

politie vrijdag met geweld overging tot de ontruiming van meer dan 120 kampen. De actie werd

uitgevoerd op verzoek van een stichting onder leiding van Demusha Ceder, maar verliep volgens

bewoners zonder enige vorm van overleg of waarschuwing.

Volgens betrokkenen zijn zowel werkplaatsen als verkoopstandjes volledig vernield. “De politie kwam

met zware voertuigen en sloeg alles kapot. We hebben nu geen plek meer om te werken,” zegt een

verontwaardigde gouddelver. De frustratie richt zich onder meer op het gebrek aan transparantie vanuit de stichting en het traditioneel gezag.

Jongeren zwaar getroffen

Ondernemer Edgar Valentijn, al drie jaar actief in het gebied, zegt dat vooral lokale jongeren het

slachtoffer zijn van de vernietiging. “Mijn hele kamp is weg, inclusief twee dure crusherbakken. De

schade loopt in de miljoenen SRD,” aldus Valentijn. Hij bekritiseert het traditioneel gezag, dat volgens

hem de belangen van de gemeenschap niet behartigt.

Geen overleg, geen compensatie

Volgens andere ondernemers was er eerder toestemming verleend door vicepresident Ronnie Brunswijk

om jongeren uit omliggende dorpen zoals Jacobkondre, Misalibië, Baling en Bila Watra in het gebied te

laten werken. “Plotseling stonden agenten op onze daken en sloegen alles stuk. Dit is niet de manier om te ordenen,” klinkt het verontwaardigd.

Oproep tot actie

Basya Roberto Elmond uit het Matawai-gebied roept de lokale bevolking op om zich te verzetten. Hij

beschuldigt het traditioneel gezag ervan geld aan te nemen om buitenstaanders toegang te geven tot het

gebied. “De veiligheid is al langer een probleem. We moeten nu zelf opkomen voor onze rechten.”

Stilte vanuit de stichting

De politie van Brokopondo bevestigde dat zij op verzoek van de stichting handelde. “Voor verdere vragen

moet u bij mevrouw Ceder zijn,” aldus de GPK. Pogingen van de Suriname Herald om een reactie van

Ceder te verkrijgen bleven echter zonder resultaat.

De situatie in Kamp 21 blijft gespannen. Gedupeerden eisen schadevergoeding en een transparanter beleid rond regulering van activiteiten in het gebied.