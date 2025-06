Meer dan 21 nieuwgekozen parlementariërs aanvaarden officieel hun verkiezing

Meer dan 21 gekozen volksvertegenwoordigers hebben inmiddels officieel hun verkiezing

aanvaard bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Dit bevestigt CHS-voorzitter Lilawati

Punwasi-Raghoebier. Met deze schriftelijke aanvaarding geven de kandidaten aan bereid te zijn

om op een later moment de eed af te leggen in De Nationale Assemblee (DNA).

De aanvaardingsverklaring vormt een belangrijke stap in het formele toelatingsproces tot het

parlement. Het CHS verwerkt deze documenten en stuurt ze door naar zowel het parlement als de

president.

Volgende stappen: bewilliging en installatie

Na de aanvaarding neemt het parlement het proces over. Het oudste lid van DNA leidt

vervolgens de voorbereiding van de installatievergadering, die gepland staat voor 30 juni. In

aanloop naar deze datum vindt ook het bewilligingsproces plaats, waarin de gekozenen

schriftelijk bevestigen daadwerkelijk zitting te willen nemen in het parlement.

CHS-voorzitter Punwasi-Raghoebier benadrukt dat de aanvaarding en bewilliging twee

gescheiden procedures zijn: de eerste valt onder het CHS, terwijl de tweede volledig onder

verantwoordelijkheid van DNA valt.

Voorbereidingen nieuwe zittingsperiode in volle gang

De komende weken staan in het teken van afronding van de verkiezingsprocedures en de

voorbereiding van het nieuwe parlementaire jaar. Het proces markeert een belangrijke fase in de

democratische overgang naar een nieuwe legislatuur.