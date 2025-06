Burgerbeweging 597 Netwerken eist transparantie bij benoeming ministers

De burgerbeweging 597Netwerken heeft zaterdag een pakket van vijf toetsingsvragen

geïntroduceerd, bedoeld voor alle kandidaten voor ministersposten in het komende kabinet.

Onder de noemer ‘De Vijf VolksVragen’ pleit de organisatie voor meer transparantie en publieke

verantwoording bij de benoeming van bewindspersonen.

Volgens 597Netwerken is het in 2025 onacceptabel dat ministers uitsluitend worden

voorgedragen op basis van interne partijafspraken, zonder dat er toetsbare informatie beschikbaar

is over hun integriteit, geschiktheid of onafhankelijkheid. “De samenleving heeft recht op

basisinformatie over wie haar gaat besturen en wat zij van deze personen mogen verwachten,”

aldus de beweging in een verklaring.

De vijf vragen die 597Netwerken stelt en die publiekelijk beantwoord moeten worden door

iedere kandidaat voor een ministerspost zijn:

Integriteit: Bent u ooit verdachte geweest in een strafzaak, en kunt u daarvan een

officieel bewijs van het Openbaar Ministerie overleggen? Vermogenstransparantie: Heeft u uw volledige vermogen bij een notaris vastgelegd, en

bent u bereid dit vertrouwelijk aan het parlement te overhandigen? Bekwaamheid: Welke opleiding en ervaring maken u geschikt om leiding te geven aan

het ministerie waarvoor u bent voorgedragen? Belangenverstrengeling: Bent u bereid afstand te doen van zowel bekende als

onbekende belangen, inclusief die via familie of vrienden, en hiervan bewijsmateriaal te

overleggen? Verantwoording: Belooft u om binnen 100 dagen een beleidsplan in te dienen bij De

Nationale Assemblee en na twaalf maanden publiek verantwoording af te leggen over

meetbare resultaten?

597Netwerken roept politieke partijen op om deze vragen op te nemen in hun selectieprocedures

en de antwoorden openbaar te maken voordat de kandidaten worden benoemd. “Kandidaten die

deze vragen ontwijken, tonen daarmee aan dat zij het vertrouwen van de samenleving niet

serieus nemen,” aldus Dr. Ruben del Prado, voorzitter van de beweging.

Volgens Del Prado is het initiatief geen aanval op politieke partijen of individuen, maar een

oproep om democratische basisprincipes te respecteren. ‘De Vijf VolksVragen’ maakt deel uit van

bredere inspanningen van 597Netwerken om goed bestuur, transparantie en burgerparticipatie in

Suriname te versterken.