Escalatie in het Midden-Oosten: Israël en Iran voeren zwaarste aanvallen in decennia uit

Israël en Iran hebben elkaar in de vroege ochtend van zaterdag getroffen met zware raket- en luchtaanvallen. Het gaat om de hevigste wederzijdse aanvallen sinds het begin van hun decennialange vijandschap. De spanningen zijn geëscaleerd na een Israëlische aanval op vrijdag, gericht op Iraanse nucleaire installaties en militaire doelwitten. Israël stelt daarmee een Iraanse kernbom te willen voorkomen.

Voor zonsopgang gingen in Tel Aviv en Jeruzalem de luchtalarmen af. Inwoners zochten massaal hun toevlucht tot schuilkelders terwijl het Israëlische leger meldde dat tientallen Iraanse raketten werden afgevuurd. Hoewel een aanzienlijk aantal projectielen werd onderschept, sloegen verschillende raketten toch in op stedelijke locaties. In het centrum van Tel Aviv raakte een flatgebouw zwaar beschadigd, en in Ramat Gan werd een appartementsblok volledig verwoest. Er is tot nu toe sprake van minstens één dode en 34 gewonden.

Ook in de Iraanse hoofdstad Teheran waren explosies te horen. Volgens lokale media sloegen raketten in bij de luchthaven Mehrabad, gelegen nabij strategische militaire installaties. Het Iraanse persbureau Fars meldde dat Iran inmiddels een derde golf van raketaanvallen heeft uitgevoerd.

De aanvallen van Iran zijn een vergeldingsactie op Israëlische luchtaanvallen van een dag eerder, waarbij Iraanse nucleaire faciliteiten, hoge militaire commandanten en wetenschappers het doelwit waren. Volgens de Iraanse VN-ambassadeur Amir Saeid Iravani kwamen daarbij 78 mensen om het leven, onder wie verscheidene hoge officieren. Meer dan 320 personen raakten gewond.

Israëls vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Danny Danon, verdedigde de Israëlische aanval als een “daad van nationale zelfbescherming”. Hij verwees naar inlichtingen die zouden aantonen dat Iran binnen enkele dagen genoeg verrijkt uranium zou bezitten om meerdere kernwapens te produceren. Iran blijft daarentegen volhouden dat het nucleaire programma enkel een vreedzaam doel dient. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) schendt het land momenteel echter het non-proliferatieverdrag.

De Amerikaanse president Donald Trump riep Iran op om de diplomatieke weg te bewandelen en stelde dat het “nog niet te laat” is om een akkoord te sluiten. De Verenigde Staten bevestigden eerder al hun steun aan Israël, en Amerikaanse luchtafweersystemen zouden meerdere Iraanse raketten hebben onderschept.

Toch groeit internationaal de bezorgdheid over een mogelijke regionale oorlog. Israël heeft inmiddels zijn militaire controle hersteld in Gaza en Libanon, maar de situatie in het Midden-Oosten blijft uiterst gespannen.

De VN-Veiligheidsraad komt dit weekend bijeen voor een spoedzitting. De centrale vraag: is diplomatie nog mogelijk of is het conflict op een kantelpunt beland?