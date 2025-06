MPA-opleiding FHR opnieuw in accreditatieproces: internationale visitatie afgerond

De Master of Public Administration (MPA) in Governance-opleiding van het FHR Lim A Po Institute for Higher Education ondergaat opnieuw een accreditatieproces. Deze toonaangevende masteropleiding, die in 2005 werd opgericht als een ontwikkeltraject voor ambtenaren, heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een van de meest gerespecteerde nationale programma’s op het gebied van openbaar bestuur in Suriname.

De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De focus ligt op het versterken van de bestuurlijke en beleidsmatige competenties van jonge professionals in de publieke sector.

Sinds de start zijn in totaal 245 studenten afgestudeerd aan het programma. De MPA-opleiding werd eerder geaccrediteerd door zowel de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) in 2011 en 2018, als door de Nationale Organisatie voor Accreditatie (NOVA) in 2014 en 2018. Aangezien beide accreditaties in de loop van 2025 aflopen, is besloten om het nieuwe traject gezamenlijk te doorlopen.

Een cruciaal onderdeel van de accreditatie is de zogeheten site visit, waarbij vertegenwoordigers van de accrediterende organisaties het programma ter plekke evalueren. Deze bezoekronde vond plaats van 2 tot en met 5 juni 2025. Gedurende vier intensieve dagen sprak het accreditatieteam met studenten, alumni, docenten, werkgevers en beleidsmakers. Ook werd het curriculum onder de loep genomen en werd het onderwijsmateriaal geëvalueerd.

Het internationale team bestond uit:

Prof. dr. Taco Brandsen , voorzitter EAPAA, Radboud Universiteit (Nederland)

Dr. Diana-Camelia Iancu , National University of Political Studies and Public Administration (Roemenië)

Dr. Kim Moloney , Hamad Bin Khalifa University (Qatar)

Mevrouw Madhawi Ramdin , directeur Equal Chances (Suriname)

Dr. Gerda Visser-Wijnveen , voorzitter Accreditatiecommissie NOVA (Suriname)

Maverick Bojoekoe, directeur Regionale Ontwikkeling bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (Suriname)

Volgens FHR zal het EAPAA-team zijn bevindingen binnenkort voorleggen aan de accreditatiecommissie, die in augustus 2025 haar definitieve oordeel zal uitspreken. NOVA heeft aan het einde van de site visit reeds een voorlopige positieve beoordeling gedeeld.

Met dit gezamenlijke accreditatieproces onderstreept FHR opnieuw haar streven naar academische kwaliteit en internationale erkenning binnen het hoger onderwijs in Suriname.