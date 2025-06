Kersten en Co. N.V. verwerft belang in strategische haven faciliteit voor Offshore Sector

C. Kersten en Co. N.V. heeft een belang van 50% verworven in Commewijne Port Facility N.V.

(Comport), dat zich richt op de ontwikkeling van een strategisch gelegen offshore supply base

aan de monding van de Suriname- en Commewijnerivier. Deze havenfaciliteit is speciaal

ontworpen om te voorzien in de behoeften van de snelgroeiende offshore olie- en gassector in

Suriname en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 operationeel zijn.

Comport beschikt over meer dan 850 meter aan kade en uitgebreide terreinen, en zal

geïntegreerde logistieke en operationele ondersteuning bieden aan internationale oliebedrijven en

hun toeleveranciers. Dit project is van cruciaal belang voor de versterking van de logistieke

infrastructuur van Suriname, het creëren van lokale werkgelegenheid en het bevorderen van

economische groei.

Shariat Hasrat, CEO van Comport, benadrukt dat het partnerschap met Kersten waardevolle

lokale en internationale expertise combineert om de dienstverlening naar een hoger niveau te

tillen. Vishal Jadnanansing, CEO van Kersten, voegt hieraan toe dat deze investering past binnen

de langetermijnstrategie van Kersten, dat al 257 jaar actief is in diverse sectoren van de

Surinaamse economie. Deze participatie markeert een belangrijke stap richting verdere

betrokkenheid bij de energiesector en duurzame ontwikkeling.

Finabank en EY hebben opgetreden als corporate finance-adviseurs, terwijl Best/VANEPS als

juridisch adviseur fungeerde. Volgens Almar Giesberts, CCO van Finabank, vormt de alliantie

tussen Kersten en Comport een krachtig partnerschap waarin visie, lokale betrokkenheid en

internationale ambitie samenkomen.