Wonderbaarlijke ontsnapping bij dodelijke vliegtuigcrash in India: Britse man enige overlevende

Een Britse man, Vishwashkumar Ramesh, heeft op wonderbaarlijke wijze een verwoestende vliegtuigcrash in het Indiase Ahmedabad overleefd. Het toestel van Air India, een Boeing 787 met bestemming Londen, stortte kort na het opstijgen neer, waarbij alle 241 overige inzittenden om het leven kwamen.

Ramesh, die op stoel 11A zat, raakte zwaargewond maar wist op onbekende wijze uit het wrak te ontsnappen. Zijn broer, Nayan Kumar Ramesh, vertelde aan BBC News dat Vishwashkumar “geen idee heeft hoe hij het heeft overleefd” en bij zijn eerste contact met de familie vooral bezorgd was over hun andere broer Ajay, die ook aan boord was.

“Zijn enige woorden waren: ‘Vind Ajay, vind Ajay,'” aldus Nayan. De familie verkeert in shock en leeft tussen hoop en vrees, terwijl reddingswerkers de ramp verder onderzoeken.

Enige overlevende onder 241 doden

Volgens Air India zijn alle overige passagiers, onder wie 169 Indiërs en 52 Britten, en de volledige bemanning omgekomen. De crash vond minder dan een minuut na vertrek plaats, toen het vliegtuig neerstortte in een wooncomplex voor artsen in opleiding.

Verschillende Britten, onder wie gezinnen met jonge kinderen, behoren tot de slachtoffers. De Gloucester Muslim Society meldde dat Akeel Nanabawa, zijn vrouw Hannaa Vorajee en hun dochter Sara vermoedelijk omkwamen. Ook het Londense echtpaar Fiongal en Jamie Greenlaw-Meek, bekend van hun spiritueel wellnesscentrum, zat aan boord, evenals de familie Syed uit West-Londen en het echtpaar Adam en Hasina Taju uit Blackburn met hun schoonzoon.

Internationale reacties en hulpverlening

Het tragische incident heeft wereldwijd tot reacties geleid. De Britse koning Charles noemde het “verschrikkelijk en hartverscheurend”, terwijl premier Keir Starmer sprak van “een ongekende tragedie”. De Indiase premier Narendra Modi uitte zijn medeleven en noemde het ongeval “onbeschrijfelijk hartverscheurend”.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Lammy, heeft crisiscentra opgezet in zowel India als het Verenigd Koninkrijk. Ook luchthaven London Gatwick heeft een opvangcentrum ingericht voor nabestaanden, in samenwerking met Air India.

‘Hij zat onder het bloed’

Familieleden van Vishwashkumar Ramesh gaven aan dat hij meerdere verwondingen heeft en hevig onder de indruk is van wat er is gebeurd. Hij werd kort na het ongeval op video vastgelegd terwijl hij naar een ambulance liep, met rookwolken op de achtergrond. Later werd hij in het ziekenhuis bezocht door de Indiase minister van Binnenlandse Zaken, Amit Shah.

Dokter Dhaval Gameti, die Ramesh behandelt, verklaarde dat hij “gedesoriënteerd was en meerdere verwondingen had, maar niet in levensgevaar verkeert.”

Oorzaak nog onbekend

De oorzaak van de crash is nog in onderzoek. Op videobeelden, geverifieerd door de BBC, is te zien hoe het toestel snel hoogte verliest en vervolgens explodeert bij de impact op de grond. Onbekend is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen onder mensen op de grond.

De vlucht, AI171, vertrok om 13:39 lokale tijd vanuit Ahmedabad en zou rond 18:25 lokale tijd landen op London Gatwick.

Voor nu blijft de wereld verbijsterd achter, met één wonderbaarlijke overlevende te midden van een overweldigende tragedie.