Suriname kijkt naar India als voorbeeld voor digitale arbeidssystemen

Suriname toont serieuze interesse in de digitale publieke infrastructuur van India op het gebied van arbeid en sociale bescherming. Tijdens een hoogwaardig evenement op 11 juni in Genève sprak minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) zijn waardering uit voor de manier waarop India technologie inzet om arbeidsmobiliteit, inclusie en bescherming te versterken.

India als gidsland voor digitale arbeidsplatforms

Het evenement, getiteld India’s Digital Public Infrastructure for Labour: Advancing Inclusion, Mobility, Social Protection & Global Solidarity, werd georganiseerd door de Permanente Missie van India bij de Verenigde Naties in Genève, in de marge van de Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Minister Mac Andrew woonde het evenement bij samen met ambassadeur Aroen Jadoenathmisier.

India presenteerde er twee kernplatforms binnen haar digitale arbeidsecosysteem: E-Shram, bedoeld voor de registratie en ondersteuning van werkenden in de informele sector, en de National Career Service (NCS), dat werkzoekenden koppelt aan vacatures en opleidingsmogelijkheden. De Indiase minister van Arbeid, Mansukh Mandaviya, onderstreepte dat deze platforms niet alleen succesvol zijn binnen India, maar ook als open digitaal publiek goed worden aangeboden aan andere landen.

Suriname wil arbeidsdata en sociale bescherming verbeteren

In zijn reactie gaf minister Mac Andrew aan dat India’s digitale benadering inspirerend is voor landen als Suriname, die te maken hebben met een grote informele sector en beperkte realtime arbeidsmarktinformatie. “Elke minister van Arbeid wil directe en betrouwbare toegang tot arbeidsmarktdata. Wat India laat zien, is hoe technologie daarin een sleutelrol kan spelen,” aldus Mac Andrew.

Hij benadrukte dat Suriname openstaat voor Zuid-Zuid samenwerking, waarbij ontwikkelingslanden onderling kennis en technologie delen. Het verbeteren van digitale toegang tot arbeidsmarktinformatie en sociale zekerheidsmechanismen is een prioriteit binnen het Surinaamse arbeidsbeleid.

Samenwerking in de maak

India’s bereidheid om technologie en expertise te delen, biedt voor Suriname concrete mogelijkheden om het eigen arbeidsinformatiesysteem te moderniseren. Mac Andrew liet weten dat er verkennende gesprekken zullen volgen over technische ondersteuning, capaciteitsopbouw en kennisuitwisseling. “Dit komt op een zeer relevant moment,” aldus de minister, verwijzend naar de nationale ambities om beleid en systemen rond arbeid en sociale bescherming te versterken.