Luchtvlag in rouw: Air India-toestel stort neer kort na vertrek uit Ahmedabad

Een passagiersvliegtuig van Air India is donderdagmiddag neergestort kort na vertrek vanaf de luchthaven van Ahmedabad. Aan boord van vlucht AI171, met bestemming Londen Gatwick, bevonden zich 244 inzittenden. Tot dusver is slechts één overlevende gevonden. Hulpdiensten hebben 204 lichamen geborgen, terwijl de zoek- en bergingsoperatie nog in volle gang is.

Crash in woonwijk

Het toestel, een Boeing 787-8 Dreamliner, kwam neer in een dichtbevolkte woonwijk vlak bij het vliegveld. Ooggetuigen meldden een krachtige explosie en hoge zwarte rookpluimen. De brand verspreidde zich snel naar omliggende gebouwen. Meerdere woningen en kantoren raakten zwaar beschadigd. Verbrande lichamen lagen zichtbaar op straat, wat de omvang van de ramp onderstreepte.

De politiecommissaris van Ahmedabad, G.S. Malik, bevestigde dat het toestel is neergestort in een gebied met veel burgers en kantoren. “We vrezen dat ook op de grond slachtoffers zijn gevallen. Het exacte aantal doden moet nog worden vastgesteld,” aldus Malik.

Inzittenden uit meerdere landen

Volgens Air India waren er 242 personen aan boord: 169 Indiase staatsburgers, 53 Britten, zeven Portugezen en één Canadees. De Indiase burgerluchtvaartautoriteit spreekt echter van 244 inzittenden. Dit verschil wordt nog onderzocht.

De crash is de eerste ooit met een Boeing 787 Dreamliner sinds het type in 2009 in gebruik werd genomen. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft laten weten dat het nauw samenwerkt met de Indiase autoriteiten om de oorzaak van de ramp te achterhalen.

Wereldwijde shock en rouw

Premier Narendra Modi noemde het ongeluk “hartverscheurend” en betuigde via sociale media zijn diepe medeleven aan de nabestaanden. Ook de Britse premier Keir Starmer reageerde: “De beelden uit Ahmedabad zijn ronduit verwoestend, vooral gezien het aantal Britse slachtoffers.” Het Britse koningshuis liet weten “diep geschokt” te zijn.

De Londense luchthaven Gatwick heeft een crisisteam ingeschakeld om familieleden van passagiers bij te staan. Air India heeft een speciaal callcenter geopend en biedt psychologische hulp aan betrokkenen en nabestaanden.

Oorzaak nog onbekend

De zwarte doos van het toestel is nog niet geborgen. Luchtvaartdeskundigen wijzen erop dat het toestel uitgerust is met uitgebreide gegevenssystemen, die snel meer duidelijkheid kunnen geven over de oorzaak van de crash.

Schaduw over luchtvaartindustrie

De ramp overschaduwt de aanstaande Paris Air Show, waar luchtvaartinnovatie en veiligheid centraal zouden staan. Voor Boeing betekent deze crash een nieuwe klap, nadat het bedrijf eerder al zwaar onder vuur lag vanwege fatale ongelukken met het 737 MAX-model.

De volledige impact van deze tragedie zal pas de komende dagen en weken duidelijk worden, terwijl de wereld toekijkt en rouwt om één van de ernstigste vliegtuigongelukken van de afgelopen jaren.