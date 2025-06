Verdediging betwist bewijs in cocaïnezaak rond neergestort vliegtuig in Tibiti

De strafzaak rond de vondst van ruim 1.000 kilo cocaïne in een tweemotorig vliegtuig in het Tibiti-gebied in september 2022 is woensdag inhoudelijk voortgezet. De verdediging van de twee Colombiaanse verdachten, Benito Pick en Murwin Dubois, heeft forse kritiek geuit op het onderzoek en het bewijs dat door het Openbaar Ministerie (OM) is aangedragen.

Twijfels over verklaring vliegexpert

Centraal stond de verklaring van een door het OM ingeschakelde vliegexpert, die stelde dat het verwijderen van de vliegtuigstoelen ruimte biedt voor het vervoeren van grote hoeveelheden drugs. Volgens advocaat Dubois is deze verklaring onvolledig en zelfs misleidend. Hij beschuldigde de expert van meineed omdat deze geen aandacht zou hebben besteed aan het cruciale evenwicht van het toestel. Dubois illustreerde dit met videobeelden uit een documentaire waarin het berekenen van vrachtlimieten wiskundig wordt toegelicht. “Een echte deskundige had dit niet mogen negeren,” aldus de advocaat.

OM baseert zich op vermoedens

De verdediging stelde verder dat het bewijs grotendeels op aannames is gebaseerd. Zo zou het OM zich sterk hebben verlaten op de verklaring van officier van justitie Satyam Garib, die aangaf dat de locatie bekendstaat als een zogeheten droppingsplek, waardoor nader bewijs volgens hem overbodig was. De verdachten ontkennen echter elke betrokkenheid bij de drugs en stelden dat mogelijk een ander vliegtuig eerder op dezelfde plek is geland. Volgens de verdediging kan het niet van de verdachten worden verlangd om het bestaan van dat andere vliegtuig te bewijzen. “Het is het OM dat met sluitend bewijs moet komen, niet de verdachten,” benadrukte Dubois.

Logica en veiligheid ontbreken volgens verdediging

Dubois voerde bovendien aan dat het niet logisch zou zijn dat de verdachten bewust een vliegtuig zouden overbelasten, waarmee zij hun eigen leven in gevaar zouden brengen. “Je gaat toch geen ogri maken die je zelf kan doden?” zei hij retorisch.

Verzoek tot vrijspraak

Op basis van de betwiste verklaringen en het volgens de verdediging zwakke bewijs, is vrijspraak gevraagd voor de aanklachten van drugssmokkel en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank buigt zich op 23 juli verder over de zaak. Tot die tijd blijven beide verdachten in voorarrest.