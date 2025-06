PL weigert dienstvoertuigen over te nemen: ‘Politiek moet zuiver en dienstbaar zijn’

De ministers die tijdens de regeerperiode 2020-2025 namens Pertjajah Luhur (PL) zijn

voorgedragen, zullen afzien van de regeling om hun dienstvoertuigen tegen 25% van de

dagwaarde over te nemen van de Staat. Deze principiële keuze wordt onderstreept door ex-

minister en PL-voorman Bronto Somohardjo, die benadrukt dat de partij bewust afstand doet van

dit soort privileges.

“Het is een eer om je land te mogen dienen. Daar staan al genoeg verantwoordelijkheden,

vertrouwen en voorzieningen tegenover. Een auto overnemen voor een fractie van de prijs past

daar niet bij. Dat zou overdaad zijn,” aldus Somohardjo.

Zuivere politiek als uitgangspunt

In een tijd waarin het publieke vertrouwen in de politiek onder druk staat, profileert de PL zich

nadrukkelijk met het concept van ‘halaal politiek’: eerlijk, transparant en dienstbaar. Geen

verborgen voordelen of graaicultuur, maar bewuste keuzes om het goede voorbeeld te geven.

De recente berichtgeving over politieke functionarissen die gebruik willen maken van de

regeling om dienstvoertuigen goedkoop over te nemen, raakt volgens Somohardjo een gevoelige

snaar. “Het voedt het beeld dat politici vooral met zichzelf bezig zijn in plaats van met het belang

van het volk. Daar wil de PL niet aan bijdragen.”

Oproep aan andere partijen

De partij roept ook andere coalitie- en oppositiepartijen op om het voorbeeld te volgen.

“Doorbreek het systeem van zelfverrijking. Zet het belang van het volk weer voorop. Niet in

toespraken, maar in tastbare daden,” luidt het krachtige pleidooi van de partij.

Volgens PL is integriteit geen marketingterm, maar een blijvende verantwoordelijkheid. “Het

volk verdient leiders met karakter, niet met hebzucht. Dat is de enige weg naar geloofwaardige

en toekomstgerichte politiek.”