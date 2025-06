Blootstelling aan zware metalen vormt risico voor zwangere vrouwen in Suriname

Zwangere vrouwen in Suriname lopen verhoogde gezondheidsrisico’s door blootstelling aan

zware metalen zoals kwik en lood. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Sheila Kort, die

deze week met succes haar proefschrift verdedigde aan de Anton de Kom Universiteit van

Suriname (AdeKUS).

Haar onderzoek, getiteld Liver and kidney function in pregnant women in Suriname:

Associations with exposure to lead and mercury and adverse birth outcomes, werd uitgevoerd in

het kader van de MekiTamara-studie en kwam tot stand in samenwerking met internationale

partners zoals Tulane University en de University of Pittsburgh. Promotor was professor Wilco

Zijlmans.

In het onderzoek werd aangetoond dat hogere concentraties kwik en lood in het bloed van

zwangere vrouwen samenhangen met afwijkende waarden bij lever- en nierfunctietesten. Hoewel

deze waarden meestal nog binnen de medische norm vallen, wijzen ze mogelijk op beginnende

orgaanschade. Daarnaast bleken vrouwen met verstoorde orgaanwaarden vaker te maken te

hebben met vroeggeboortes, laag geboortegewicht en lage Apgar-scores.

Kwik komt vooral vrij uit kleinschalige goudwinning en belandt via besmet water in vis, een

belangrijke bron van voeding in Suriname. Lood wordt aangetroffen in oude verf, batterijen,

pesticiden en bij huisvuilverbranding.

De studie, waaraan zwangere vrouwen uit verschillende regio’s deelnamen, roept belangrijke

vragen op over de langetermijneffecten van deze blootstelling. Kort pleit daarom voor:

Routinematige screening van zwangeren op blootstelling aan zware metalen;

Monitoring van lever- en nierfunctie tijdens de zwangerschap;

Preventieve maatregelen om blootstelling via voeding en milieu te beperken.

Het onderzoek benadrukt het belang van milieubewust beleid en betere gezondheidszorg voor

zwangere vrouwen in risicogebieden.