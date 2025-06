Suriname pleit in Genève voor versnelde aanpak kinderarbeid

Suriname heeft tijdens een internationaal ILO-UNICEF-evenement op 11 juni in Genève

krachtig gepleit voor een versnelde en gerichte aanpak van kinderarbeid. Minister Steven Mac

Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) benadrukte de noodzaak van

structurele maatregelen om de rechten en ontwikkeling van kinderen te waarborgen.

De bijeenkomst vond plaats in aanloop naar de Werelddag tegen Kinderarbeid (12 juni) en

vormde onderdeel van de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie. In zijn toespraak wees

Mac Andrew op de schadelijke effecten van kinderarbeid op de fysieke, mentale en emotionele

ontwikkeling van kinderen. Hij herinnerde aan Suriname’s verplichtingen als ondertekenaar van

de ILO-conventies 138 en 182 en het VN-Kinderrechtenverdrag.

Als onderdeel van Suriname’s nationale inzet werd recent de Nationale Commissie Uitbanning

Kinderarbeid heropgericht. Daarnaast is er een tijdelijke Commissie Lichte en Gevaarlijke

Arbeid Kinderen, die lijsten heeft opgesteld om risicovolle vormen van kinderarbeid in kaart te

brengen.

Tijdens het evenement werd ook een nieuw ILO-UNICEF-rapport gepresenteerd. Hoewel het

aantal werkende kinderen wereldwijd licht is afgenomen, is het tempo te traag om het

Sustainable Development Goal 8.7 – het beëindigen van kinderarbeid tegen 2025 – te halen.

Volgens de huidige trend zou kinderarbeid pas in de volgende eeuw verdwijnen.

Manuela Tomei, Assistant Director-General van de ILO, sprak van een duidelijke waarschuwing

en riep landen op tot krachtiger implementatie van hun internationale verplichtingen.

In een paneldiscussie onderstreepten vertegenwoordigers van overheden, vakbonden, werkgevers

en NGO’s het belang van versnelde, gecoördineerde actie om kinderarbeid wereldwijd terug te

dringen.

De Werelddag tegen Kinderarbeid, jaarlijks op 12 juni, staat dit jaar in het teken van versterkte

wetgeving, handhaving en beleid. Het doel: effectieve en duurzame uitbanning van kinderarbeid

in alle vormen.