NDP toont vertrouwen in formatieproces: “We staan dicht bij ons doel”

De NDP is tevreden met de behaalde 18 zetels in De Nationale Assemblee (DNA) en kijkt met

vertrouwen naar het verdere verloop van de regeringsformatie. Dat zeggen NDP-penningmeester

en nieuw gekozen parlementariër Rossellie Cotino en haar herkozen partijgenoot Stephen Tsang.

Cotino benadrukt het belang van samenwerking en vertrouwen tussen de zes partijen die nu

gesprekken voeren over de vorming van een nieuwe coalitieregering. “Als politieke leiders zich

verbinden aan afspraken om het land uit de ‘blubber’ te halen, geloof ik dat we al in de eerste

ronde een president en vicepresident kunnen kiezen,” aldus Cotino. Ze erkent dat het proces in

het verleden moeizaam is verlopen, maar benadrukt dat de huidige situatie anders is, ondanks de

blijvende spanning.

Hoewel de NDP had gehoopt op meer zetels, is de partij volgens Cotino “uiteindelijk tevreden”

met het behaalde resultaat. Over de gesprekken met andere partijen is zij positief, maar over

mogelijke regeringskandidaten wil zij niets kwijt. “Dat behoort tot de verantwoordelijkheid van

de partijtop.”

Cotino roept intussen andere partijen, met name de VHP, op om het verlies te erkennen en de

verkiezingsuitslag te respecteren. “Dat zou bijdragen aan rust in de samenleving. Hoe eerder dat

gebeurt, hoe beter,” stelt zij.

Assembleelid Stephen Tsang noemt de houding van de VHP — die het Onafhankelijk

Kiesbureau (OKB) heeft gevraagd delen van de verkiezing niet bindend te verklaren — een

belemmering in het proces. Ook de oproep van de VHP om de openbare zitting van het

hoofdstembureau te schrappen, noemt hij een nieuwe hindernis. “Maar we zijn nu dichtbij ons

doel,” zegt Tsang strijdvaardig.

Hij prijst de beslissing van hoofdstembureauvoorzitter Ricardo Bhola, die het protest van de

VHP resoluut verwierp. Nu is het wachten op de formele bindendverklaring van het OKB,

waarna het traject vervolgt met de beëdiging van de nieuwe DNA-leden en de verkiezing van het

parlementsvoorzitterschap en het staatshoofd.