BIBIS schakelt internationale experts in voor afronding grensgeschillen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking

(BIBIS) zet in op een zorgvuldige en juridisch sluitende afronding van lopende grensgeschillen.

In dit kader is besloten om, via de Nationale Grenscommissie, externe deskundigen in te

schakelen om Suriname te ondersteunen bij het nauwkeurig vaststellen van een specifieke

landsgrens.

De Grenscommissie onderhoudt reeds jarenlang contacten met internationale experts op het

gebied van grensvraagstukken. Enkele van deze adviseurs leveren hun expertise zelfs op pro deo-

basis. Voor deze cruciale fase is nu gekozen voor een gerichte en tijdelijke inhuur van

gespecialiseerde expertise. Een van de betrokken deskundigen is professor A. Soons, een

internationaal gerenommeerd expert op het gebied van internationaal recht en grensgeschillen.

Volgens BIBIS werd deze stap al in december 2019 goedgekeurd door de Raad van Ministers.

De inzet van externe kennis moet bijdragen aan een diplomatiek verantwoorde en internationaal

erkende afbakening van Suriname’s grenzen.

Het ministerie betreurt het dat gevoelige informatie voortijdig naar buiten is gebracht zonder

afstemming met bevoegde instanties. Volgens BIBIS schaadt dit zogenoemde “A-nationaal

handelen” niet alleen de onderhandelingspositie van Suriname, maar ondermijnt het ook de

diplomatieke strategie van het land. Grensonderhandelingen vereisen volgens het ministerie

immers discretie, zorgvuldigheid en diplomatieke tact.

Hoewel de inschakeling van buitenlandse experts kosten met zich meebrengt, benadrukt BIBIS

dat deze uitgaven gerechtvaardigd zijn gezien het hoog nationale belang van een correcte

afbakening. Het streven is om tot een internationaal geaccepteerde oplossing te komen die

Suriname’s soevereiniteit versterkt.