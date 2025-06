Valutakoers schiet omhoog rond verkiezingen: VES waarschuwt voor politieke speculatie

De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar en de euro is in de dagen rond de verkiezingen fors

gestegen. Dinsdagmiddag werd de US-dollar aangekocht voor SRD 38,50 en verkocht voor

boven de SRD 39. De euro noteerde een aankoopkoers van SRD 43,40 en een verkoopkoers

van SRD 44,00.

Volgens Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES),

is deze koersstijging niet het gevolg van economische marktwerking. “Er zijn geen negatieve

economische trends die deze stijging verklaren. Integendeel, er zijn zelfs positieve

ontwikkelingen. We weten al dat we moeilijke jaren tegemoet gaan, maar dat is geen nieuws

voor de markt,” aldus Debipersad tegenover Starnieuws.

Politieke onrust voedt koersspeculatie

Debipersad wijst op het terugkerende fenomeen van koersschommelingen rond verkiezingen.

Hij noemt het een uiting van politieke onzekerheid, waarbij speculatie en angst de boventoon

voeren. “Kapitaalkrachtige spelers benutten deze onduidelijkheid om te speculeren, wat leidt tot

opwaartse druk op zowel de US-dollar als de euro,” stelt hij.

De huidige situatie wordt door de VES geïnterpreteerd als politiek gemotiveerd. Een aftredende

regering kan de koersstijging zien als een signaal van wantrouwen in de komende

machtswissel. Tegelijkertijd zou een eventuele koersdaling na de inauguratie politiek worden

gebruikt door de nieuwe machthebbers als bewijs van hun effectiviteit.

CBvS en overheid beraden zich op aanpak

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) bekijkt met zorg de ontwikkeling van de koers. Later op

de dag zullen governor Maurits Roemer en de directie van de CBvS overleggen met minister

Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning over mogelijke maatregelen.

Debipersad roept de monetaire autoriteiten op tot voorzichtigheid. “De CBvS moet niet

lichtvaardig ingrijpen met onze schaarse valutareserves. Het injecteren van dollars in de markt

kan op korte termijn effect hebben, maar op lange termijn schadelijk zijn.”

Valutaveilingen geen structurele oplossing

Sinds 29 mei zijn er drie valutaveilingen gehouden, waarbij de CBvS US$ 15 miljoen op de

markt bracht. Hoewel governor Roemer verklaarde dat deze veilingen niet primair bedoeld zijn

voor koersbeheersing, merkte voormalig VES-voorzitter Winston Ramautarsing op dat dit in de

praktijk vaak wél het directe effect is. Ook hij riep op tot terughoudendheid in het gebruik van

deze methode.

Oproep tot vertrouwen en transparantie

Debipersad benadrukt dat het aan de nieuwe regering zal zijn om met wijsheid en vertrouwen

de koersontwikkeling te beïnvloeden. “De samenleving moet duidelijkheid krijgen over het te

voeren monetaire beleid. Transparantie, effectieve communicatie en een serieuze aanpak van

corruptie zijn nu cruciaal. Economische wijsheid moet boven politieke motieven staan.”