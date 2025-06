Strakke straf eis in grootschalige Cocaïne smokkelzaak via SLM

In de uitgebreide strafzaak rond de smokkel van 546 kilo cocaïne via een vliegtuig van de

Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), heeft het Openbaar Ministerie vandaag een stevige

strafeis gepresenteerd. Tegen alle negen verdachten is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf

van acht jaar geëist, samen met een boete van SRD 50.000, of subsidiair zes maanden hechtenis.

De zaak betreft een goed georganiseerde criminele operatie waarbij op 6 maart 2024 zeventien

dozen met cocaïne stiekem werden geplaatst in de computerruimte van een SLM-vliegtuig. Deze

ruimte, normaal gesproken ontoegankelijk voor onbevoegden, bevindt zich onder de cockpit.

Uit het onderzoek is gebleken dat medewerkers uit verschillende delen van de

luchthavenlogistiek doelbewust samenwerkten om de drugs buiten het zicht van douanecontroles

te houden. Hierbij werd de douanescan omzeild, werden de dozen gemanipuleerd en

gefotografeerd voor herkenning, en uiteindelijk in het vliegtuig geladen via de laadruimte en een

highloader. Een speciale L-sleutel werd gebruikt om toegang te krijgen tot de computerruimte.

De officier van justitie benadrukte dat de verdachten, waaronder politieagenten en

beveiligingsmedewerkers van de SLM, hun officiële posities hebben misbruikt en daarmee het

controlesysteem op de luchthaven hebben ondermijnd. Tegen twee verdachten, O.A. en Z.O., die

ten tijde van het strafbare feit werkzaam waren in een publieke functie en betrokken waren bij de

beveiliging op de luchthaven, is aanvullend een ontzegging van het recht geëist om gedurende

vijf jaar dergelijke functies te bekleden.

“Elke verdachte vormde een cruciale schakel in dit smokkelproces,” stelde de officier. Met deze

zaak wil het Openbaar Ministerie het belang van een integere luchtvaartketen benadrukken. De

grootschalige smokkel, de betrokkenheid van gezagsdragers en het veiligheidsrisico aan boord

van het vliegtuig hebben de rechtsorde ernstig aangetast.