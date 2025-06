Kritiek op overname voertuigen door regeringsleden voor symbolisch bedrag

Asis Gajadien, assembleelid en ondervoorzitter van de VHP, heeft sterke kritiek op de regeling

waarbij leden van de regering voertuigen van de Staat kunnen overnemen voor slechts 25% van

de getaxeerde waarde. Deze kritiek volgt op uitgelekte missives die bevestigen dat gebruik is

gemaakt van deze regeling. Gajadien pleit ervoor dat dit besluit direct wordt teruggedraaid, zoals

hij benadrukt in een reactie aan Starnieuws.

Gajadien verwijst naar de behandeling van de Wet Financiële Voorzieningen voor de drie

staatsmachten, waarvan hij initiatiefnemer was. Tijdens deze behandeling is uitdrukkelijk

afgesproken dat de praktijk van het verkopen van staatsvoertuigen tegen symbolische bedragen

zou worden beëindigd. Vanaf de nieuwe zittingstermijn is het bij wet niet langer toegestaan om

voertuigen of andere goederen van de Staat tegen dergelijke bedragen te verkopen. Hoewel het

niet mogelijk was dit verbod met terugwerkende kracht in te voeren voor de lopende termijn,

bestond er wel een politieke en morele consensus dat deze praktijk moest stoppen.

Volgens Gajadien heeft de regering tijdens de behandeling van de wet duidelijk toegezegd dat zij

geen gebruik zou maken van de oude regeling. Hij benadrukt dat dit een moreel-ethisch

vraagstuk is: “Als een voorziening niet in het belang van het land is, moet je er geen aanspraak

op maken, zelfs al staat de wet dat toe.” Gajadien wijst erop dat de vorige regering hard is

bekritiseerd vanwege soortgelijke handelingen en dat de huidige regering niet hetzelfde zou

moeten doen.

Gajadien pleit voor consistentie in politieke moraal en bestuursethiek. Hij vindt dat de missive

moet worden teruggedraaid, aangezien er destijds consensus was dat dergelijke regelingen

schadelijk zijn voor het land. “Ik ga niet goedpraten wat krom is,” aldus Gajadien.