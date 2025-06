Naleving van Deviezenwetgeving bij reizen: wat u moet weten

Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname komt regelmatig reizigers tegen die fysiek meer dan

US$ 10.000, of de equivalente waarde in andere converteerbare valuta, het land in- of uitvoeren.

Dit is in strijd met de geldende deviezenwetgeving en wordt beschouwd als een economisch

delict.

Volgens Algemene Beschikking nr. 225 (AB nr. 225), gebaseerd op de Deviezenregeling, is het

verboden om per persoon contante bedragen van US$ 10.000 of meer in of uit Suriname te

brengen. Wie deze regel overtreedt, wordt na inverzekeringstelling geïnformeerd over de

mogelijkheid om een schikking buiten proces voor te stellen, zoals bepaald in artikel 27 van de

Wet Economische Delicten.

Het OM kan voorwaarden stellen aan een dergelijk voorstel. Een veelvoorkomende voorwaarde

is dat de verdachte afstand doet van het bedrag boven de toegestane US$ 10.000, in

overeenstemming met de genoemde Algemene Beschikking.

De verdachte heeft de keuze om akkoord te gaan met de voorgestelde afdoening. In dat geval

wordt de zaak buiten proces afgehandeld en definitief afgesloten. Indien er geen instemming

volgt, wordt de zaak voorgelegd aan de Kantonrechter.

Het OM benadrukt dat onwetendheid geen geldig verweer is. “Elke passagier is zelf

verantwoordelijk voor het naleven van de regels omtrent het in- en uitvoeren van valuta. Elk

land, inclusief Suriname, heeft zijn eigen deviezenwetgeving,” aldus het OM.