Natio en El Salvador door naar volgende ronde na gelijkspel in WK-voorronde

Suriname en El Salvador hebben zich dinsdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de

WK-kwalificatie. In een spannend duel in Paramaribo eindigde de wedstrijd in een 1–1

gelijkspel, een resultaat dat voor beide landen voldoende bleek om door te stoten.

Bondscoach Stanley Menso koos verrassend voor een bijna geheel nieuw elftal. In de

openingsfase had El Salvador het meeste balbezit, maar echte kansen bleven uit. Toch was het

Suriname dat als eerste toesloeg. In de 19e minuut ontsnapte Jamilho Richters aan zijn directe

tegenstander en legde de bal panklaar voor Justin Lonswijk, die beheerst afrondde: 1–0 voor

Natio.

Die voorsprong hield echter niet lang stand. Twaalf minuten later viel de gelijkmaker, zij het

onder controversiële omstandigheden. Tijdens een ingooi waren er twee ballen op het veld, maar

de scheidsrechter besloot niet in te grijpen. Brayen Gill van El Salvador profiteerde en tikte de

1–1 binnen, tot frustratie van de Surinaamse spelers.

Na rust hield El Salvador het spel in evenwicht, zich bewust van het feit dat een punt voldoende

was voor plaatsing. Door het gelijke spel van concurrent Puerto Rico – dat eindigde met zeven

punten – volstonden de acht punten van El Salvador om de volgende ronde te bereiken.

Suriname had zich met drie zeges uit evenveel wedstrijden al verzekerd van een stevige

uitgangspositie. Ondanks een sterk optreden in de tweede helft wist Natio het overwicht niet in

een winnende goal om te zetten. Toch blijft de ploeg van Menso ongeslagen en kijkt men met

vertrouwen uit naar de volgende fase van de WK-voorronde.