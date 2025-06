Argentijns hooggerechtshof bevestigt gevangenisstraf voor Cristina Fernández de Kirchner

Het Argentijnse Hooggerechtshof heeft de veroordeling van voormalig president Cristina

Fernández de Kirchner tot zes jaar gevangenisstraf wegens fraude bevestigd. Kirchner, die van

2007 tot 2015 president was, werd schuldig bevonden aan het toewijzen van openbare werken

aan een bevriende aannemer tijdens haar ambtstermijn. Ze blijft haar onschuld volhouden en

beschuldigt haar tegenstanders van politieke vervolging.

Deze uitspraak is een tegenslag voor Kirchner, die zich recent kandidaat had gesteld voor de

aanstaande parlementsverkiezingen. Het is nog onduidelijk of ze haar straf in de gevangenis of

onder huisarrest zal uitzitten. Deze beslissing zal door een lagere rechtbank worden genomen.

De bevestiging van het vonnis kan de verdeelde oppositie nieuw elan geven in de aanloop naar

de tussentijdse verkiezingen later dit jaar, waarin ze het zullen opnemen tegen de libertarische

president Javier Milei