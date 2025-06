Hassankhan: “Verkiezingen zijn eerlijk verlopen, OKB zal protest zorgvuldig beoordelen”

Onderminister van Binnenlandse Zaken, Maurits Hassankhan, spreekt zijn vertrouwen uit in het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en hun aanpak van het protest dat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft ingediend. De VHP verzoekt het OKB om de uitslagen van bepaalde stembureaus niet bindend te verklaren. Volgens Hassankhan is dit binnen de wettelijke kaders toegestaan, maar ligt het uiteindelijke oordeel bij het OKB. “Wat mij betreft kunnen we gerust zeggen dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen,” aldus de bewindsman.

De klachten van de VHP zijn volgens het hoofdstembureau van Paramaribo onderzocht en ongegrond verklaard. Hassankhan benadrukt dat het hoofdstembureau hierin zorgvuldig te werk is gegaan. “De voorzitter heeft duidelijk aangegeven dat alles volgens de regels is verlopen. Ik heb vertrouwen in het vervolgtraject onder leiding van het OKB.”

Wat betreft de beschuldigingen van fraude die nu ook vanuit de VHP klinken, geeft Hassankhan aan dat die hem persoonlijk raken. “Er is op de dag van de verkiezingen zeker geen sprake geweest van fraude. Het systeem bevat voldoende controlemechanismen die correct zijn toegepast.” Hij maakt daarbij een onderscheid tussen fraude en organisatorische tekortkomingen.

Veel van de problemen tijdens de verkiezingen zijn volgens Hassankhan te wijten aan de invoering van een nieuw kiessysteem. De bijbehorende wetgeving werd te laat goedgekeurd, waardoor het proces onder druk kwam te staan. Daarnaast was er een tekort aan goed getraind personeel, wat leidde tot fouten op verschillende stembureaus. Zo werd de tablet voor het doorsturen van gegevens naar het digitale platform van het ministerie in meerdere gevallen verkeerd gebruikt, wat aanzienlijke vertragingen veroorzaakte.

Hassankhan stelt dat al deze knelpunten geëvalueerd en verbeterd moeten worden. Toch ontving hij positieve signalen van internationale waarnemers, waaronder de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Caricom. “Zij bevestigen dat de basis van het proces goed is, al zijn er duidelijke verbeterpunten.”

Nu het Centraal Hoofdstembureau (CHS) de verkiezingsuitslag officieel heeft vastgesteld, vindt Hassankhan dat het tijd is om vooruit te kijken. “De samenleving wil terug naar het normale leven van vóór de verkiezingen. Een snelle afronding van dit proces is dan ook wenselijk.