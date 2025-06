Suriname en El Salvador plaatsen zich na gelijkspel voor volgende ronde WK-kwalificatie

Suriname en El Salvador hebben zich allebei verzekerd van een plek in de volgende ronde van de WK-kwalificatie. De onderlinge confrontatie op dinsdagavond eindigde in een 1–1 gelijkspel, nadat Suriname aanvankelijk op voorsprong was gekomen.

Bondscoach Stanley Menso verraste door met een vrijwel geheel vernieuwd elftal aan de aftrap te verschijnen. El Salvador begon het duel het meest aanvallend, maar de eerste echte kans viel pas in de 19e minuut. Jamilho Richters passeerde op snelheid zijn tegenstander en leverde een perfecte voorzet af op Justin Lonswijk, die beheerst binnenschoot: 1–0 voor Natio.

De treffer bracht El Salvador in beweging. De ploeg voerde de druk op en kwam twaalf minuten later op gelijke hoogte — onder controversiële omstandigheden. Tijdens een ingooi bevonden zich twee ballen op het veld, maar de scheidsrechter liet het spel doorgaan. Brayen Gill maakte daar optimaal gebruik van en scoorde de 1–1.

In de tweede helft bleef het duel in evenwicht. El Salvador hield de controle, wetende dat een gelijkspel voldoende was om zich te kwalificeren. Met acht punten in de poule eindigde de ploeg boven concurrent Puerto Rico, dat bleef steken op zeven punten.

Suriname, dat voor aanvang van de wedstrijd al negen punten had verzameld uit drie wedstrijden, stond stevig bovenaan in de groep. De ploeg van Menso bleef in de tweede helft dominant, maar kon het overwicht niet omzetten in een winnende treffer. Met het gelijkspel kwam Natio uit op tien punten, ruim voldoende om door te stoten naar de volgende fase van de WK-voorronde.