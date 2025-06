OKB-lid Jadnanansing: “Elke verkiezing heeft zijn eigen karakter, maar deze was bijzonder”

“It has been a bumpy road,” zegt Raj Jadnanansing, lid van het Onafhankelijk Kiesbureau

(OKB), over zijn persoonlijke ervaring tijdens de onlangs gehouden verkiezingen. Het was de

tweede keer dat hij als OKB-lid actief deelnam aan het verkiezingsproces. “Elke verkiezing –

mijn eerste was tijdens de COVID-periode – heeft zo zijn eigen karakter, maar deze was toch iets

bijzonders.”

Nadat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) op dinsdag de officiële uitslag heeft vastgesteld, ligt

de volgende stap nu bij het OKB. Jadnanansing, die aanwezig was bij de zitting van het CHS,

benadrukt dat het Kiesbureau opnieuw een volledige dekking heeft gerealiseerd: op alle 673

stembureaus in de tien districten waren waarnemers van het OKB aanwezig. “Dat is een prestatie

van formaat,” zegt hij, “want de verwerking van al die gegevens vraagt enorme inzet.”

Volgens hem komt wat het CHS heeft gepresenteerd goed overeen met de eigen waarnemingen

van het OKB. Momenteel is het bureau bezig met een diepgaande analyse op ressortniveau.

Daarbij wordt het gehele verkiezingstraject zorgvuldig geëvalueerd en gedocumenteerd.

Hoewel de OKB-leden zich houden aan de afspraak dat alleen voorzitter Samseerali Sheikh-

Alibaks de officiële woordvoering verzorgt, geeft Jadnanansing wel aan dat het protest van de

VHP — die op enkele punten verzocht om het niet bindend verklaren van de uitslag — door het

hoofdstembureau van Paramaribo “keurig is gepareerd.”

Over het verdere proces zegt hij: “Het bepalen of verkiezingen bindend zijn, is een wettelijke

taak van de OKB-voorzitter. Wij staan hem daarin bij, en ik heb er alle vertrouwen in dat het

OKB tot een weloverwogen en rechtvaardig oordeel zal komen.”