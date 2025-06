Uitgelekte missives onthullen miljoenen uitgaven: ophef over dienstvoertuigen en overheids contracten

Een reeks uitgelekte presidentiële missives, ondertekend door president Chandrikapersad

Santokhi in de laatste dagen van zijn ambtstermijn, heeft voor grote ophef gezorgd op sociale

media. Uit de documenten blijkt dat er voor miljoenen is goedgekeurd aan uitgaven door diverse

ministeries, wat leidt tot toenemende kritiek op het financieel handelen van de regering in de

slotfase van haar zittingsperiode.

Overname dienstvoertuigen onder vuur

Een van de meest besproken maatregelen betreft de regeling waarbij ministers, inclusief de

president en vicepresident, hun dienstvoertuigen mogen overnemen tegen slechts 25% van de

getaxeerde waarde. President en vicepresident mogen zelfs elk twee voertuigen overnemen tegen

een symbolisch bedrag. Deze regeling stuit op veel weerstand onder de bevolking, die spreekt

van een ‘uitverkoop’ van staatsbezit.

Spoedbetalingen en vastgoedcontracten

Daarnaast blijkt uit de missives dat de regering op hoge snelheid diverse achterstallige betalingen

heeft uitgevoerd. Dit betreft onder andere huurgelden, reçu’s en compensaties voor

werkzaamheden met terugwerkende kracht.

In één geval is er een huurcontract goedgekeurd waarbij het ministerie van Arbeid een pand in

Nickerie huurt voor de afdeling Arbeidsinspectie. De overeenkomst, geldig van 1 augustus 2025

tot en met augustus 2026, bedraagt US$ 8.000 per maand — in totaal US$ 96.000. De

goedkeuring roept vragen op over urgentie en transparantie.

Grote overheidsopdrachten vlak voor machtswissel

Op 9 juni werd bovendien toestemming gegeven aan het ministerie van Openbare Werken om

een contract aan te gaan met UNIMAX Contractors voor een bedrag van SRD 23.322.000. Het

project omvat werkzaamheden aan open en gesloten rioleringen, maar de timing van deze

beslissing – vlak voor de regeringswissel – heeft tot verhoogde argwaan geleid.

Verwijzing naar Anti-corruptiewet

De uitgelekte informatie heeft een storm van kritiek uitgelokt. Op sociale media wordt

gespeculeerd dat meerdere van deze besluiten mogelijk in strijd zijn met de Anti-corruptiewet,

aangenomen door De Nationale Assemblée in 2019. Juridische en maatschappelijke waarnemers

roepen op tot onderzoek naar de rechtmatigheid van deze handelingen.