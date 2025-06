Ondernemer zwaargewond bij gewelddadige woningoverval aan de Bindastraat

In de nacht van dinsdag op woensdag is een ondernemer zwaar mishandeld bij een brute

woningoverval aan de Bindastraat. Het slachtoffer, de heer S.B., werd in zijn woning aangevallen

door vijf gemaskerde en gewapende mannen.

De man was net thuisgekomen en had de voordeur wel dichtgetrokken, maar nog niet op slot

gedaan. Kort daarna werd hij onverwachts overvallen en met een hard voorwerp – vermoedelijk

een koevoet – op het hoofd geslagen, waardoor hij het bewustzijn verloor.

In het huis was ook zijn moeder aanwezig. Zij werd door de indringers overmeesterd, gekneveld

en opgesloten in haar slaapkamer, terwijl de overvallers het huis overhoophaalden. Wat er

precies is buitgemaakt, is nog niet vastgesteld.

Een alerte buurvrouw hoorde hulpgeroep vanuit de woning en schakelde onmiddellijk de politie

in. Agenten waren snel ter plaatse, evenals een ambulance. Het zwaargewonde slachtoffer is met

spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.

De daders zijn na hun daad op de vlucht geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld en

roept eventuele getuigen op zich te melden.