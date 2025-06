Officiële verkiezingsuitslag bekend: CHS bevestigt zetelverdeling, pleit voor betere organisatie

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft in een openbare zitting de officiële uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt. De zetelverdeling in De Nationale Assemblée (DNA) blijft ongewijzigd. De Nationale Democratische Partij (NDP) behoudt 18 zetels, de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) 17. De NPS en ABOP krijgen elk 6 zetels, de Pertjajah Luhur (PL) 2, en zowel de BEP als A20 krijgen 1 zetel.

De bekendmaking, die plaatsvond in het KKF-gebouw, trok veel aandacht van vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Naast de reguliere lijstvolgorde zijn enkele kandidaten met voorkeursstemmen gekozen, waaronder Steve Reyme (A20, nr. 2), Ingrid Bouterse-Waldring (NDP, nr. 51) en Poetini Atompai (NPS, nr. 8).

CHS-voorzitter Lilawatie Punwasi-Raghoebir benadrukte dat er ondanks de vele beschuldigingen geen sprake is geweest van verkiezingsfraude. Wel wees ze op de aanwezigheid van aanzienlijke fouten tijdens het proces, die zowel door stembureaus als hoofdstembureaus zijn gemaakt.

Ze riep op tot hervormingen in het natraject van het verkiezingsproces. Volgens haar is het noodzakelijk om de onderlinge verhouding en taakverdeling tussen het CHS en de hoofdstembureaus duidelijker te definiëren en organisatorisch te versterken.

De verkiezingsuitslag is nu officieel vastgesteld voor zowel de nationale als lokale bestuursorganen. De laatste stap is nu in handen van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), dat zal beoordelen of de verkiezingen bindend worden verklaard.